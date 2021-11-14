خماسي إنجلترا يغيب عن لقاء سان مارينو

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 12:39

كتب : FilGoal

منتخب إنجلترا

يفتقد المنتخب الإنجليزي 5 لاعبين خلال مواجهة سان مارينو يوم الإثنين في تصفيات كأس العالم 2022.

وسحقت إنجلترا ضيفتها ألبانيا بخمسة أهداف دون رد يوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات، وبات الفريق بحاجة لنقطة من لقاء سان مارينو ليضمن تأهله للمونديال.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان: "لن يسافر جوردن هندرسون وجاك جريليش ورحيم ستيرلنج وماسون ماونت ولوك شاو مع الفريق إلى سان مارينو".

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وأضاف "عاد هندرسون وجريليش إلى نادييهما لمزيد من التقييم بشأن الإصابات".

وتابع البيان "سيغيب رحيم لأسباب شخصية، بينما يخضع ماونت لعملية جراحية في الأسنان، ويعاني لوك شاو من ارتجاج".

وينضم كونور جالاجر لاعب وسط كريستال بالاس إلى رحلة المنتخب الأول إلى سان مارينو قادما من منتخب الشباب.

وهو الاستدعاء الدولي الأول للاعب.

وتحتاج إنجلترا للتعادل مع مضيفتها سان مارينو يوم الإثنين لتضمن مقعدها في كأس العالم 2022.

وتسعى إنجلترا للتأهل للمونديال للمرة 16 في تاريخها وللمرة السابعة على التوالي.

واحتل الفريق المركز الرابع في كأس العالم 2018 وتوج باللقب مرة وحيدة كانت عام 1966 في أرضه.

إنجلترا جوردن هندرسون جاك جريليش رحيم ستيرلنج ماسون ماونت لوك شاو
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