تقرير: برشلونة يرغب في ضم فيرنر على سبيل الإعارة

يسعى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في تعزيز خط الهجوم ويعتبر تيمو فيرنر أبرز الخيارات المتاحة.

ويرغب برشلونة في ضم فيرنر من تشيلسي على سبيل الإعارة بسبب الميزانية المنخفضة للعمل بها في يناير المقبل.

ويهدف برشلونة إلى إعادة التحدي داخل الفريق من جديد والمنافسة على الألقاب تحت قيادة تشافي.

وكشفت صحيفة ماركا أن تشافي يضع تعزيز الهجوم كأولوية في عام 2022 وخيار فيرنر محتمل.

ويعاني فيرنر من الغياب عن تشكيل تشيلسي بسبب تراجع المستوى في بداية الموسم.

وشارك فيرنر كأساسي في أربع مباريات فقط مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي قد يفتح باب الخروج لفيرنر على سبيل الإعارة.

ويملك برشلونة ميزانية منخفضة للعمل بها في الأشهر المقبلة مع تقارير تدعي أنه يمتلك أقل من 10 ملايين يورو فقط للعمل بها في يناير.

وخاض فيرنر مع تشيلسي 10 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين وصنع هدفا واحدا.

وانتقل فيرنر إلى تشيلسي في صيف 2020 قادما من لايبزيج الألماني.