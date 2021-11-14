مدير شتوتجارت: غياب مرموش؟ كما لو كان بايرن يفتقد نجومه

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 11:54

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت - هوفنهايم - الدوري الألماني

وصف سفين ميسلينتات مدير نادي شتوتجارت غياب عمر مرموش وبعض زملائه بالضربة القوية لأي فريق، واستشهد بإمكانية تأثير غياب 4 من نجوم بايرن ميونخ على العملاق البافاري.

وعاد مرموش إلى تدريب فريقه بعدما غاب الدولي المصري عن مباريات فريقه الأربعة الأخيرة بسبب إصابة في الكاحل.فترة ابتعد فيها بسبب الإصابة.

وقال ميسلينتات عن نتائج فريقه السلبية في الفترة الأخيرة: "افتقدنا عمر مرموش وساسا كالاجديتش وسيلاس كاتومبا مفومبا وكريس فوهريش، لقد سجل هذا الرباعي أكثر من 50 هدفا الموسم الماضي".

أخبار متعلقة
مدرب أنجولا: البطء والرطوبة أعادا مصر أمامنا.. وراضون عن التعادل مع فريق عملاق موعد مباريات الأحد 14 نوفمبر 2021.. لقاءات حاسمة في تصفيات كأس العالم قائد أنجولا كاشفا لنقاط قوة وضعف منتخب مصر: هذا لم يتغير خلال المواجهتين بركات: الجميع يريد إنجاح كيروش.. جهاز البدري مع منتخب مصر تعرض للظلم

وأضاف في تصريحات لشبكة SWR "لا يمكن لأي فريق أن يعوض ذلك".

وتابع "بالنسبة لنا يبدو الأمر كما لو أن روبرت ليفاندوفسكي وسيرج جنابري وليروي ساني وتوماس غابوا عن صفوف بايرن في الوقت نفسه".

منذ غياب مرموش لم يحقق شتوتجارت سوى نقطة وحيدة من 3 مباريات في الدوري الألماني، كما ودع منافسات الكأس.

رصيد شتوتجارت متوقف عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14.

الإصابة حرمت مرموش من التواجد في صفوف منتخب مصر الذي واجه أنجولا الجمعة ويواجه الجابون الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر نجح في التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات بعدما ضمن تصدر مجموعته، قبل لقاء الجولة الأخيرة.

وقال وائل جمعة في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "تم استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب بسبب استمرار إصابته بالتواء في الكاحل".

وتابع "شتوتجارت طالبنا باستمرار اللاعب لديهم من أجل العلاج ونحن مقدرون الموقف وقررنا استبعاده".

وشارك مرموش في الموسم الحالي مع شتوتجارت في سبع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وسيحل شتوتجارت ضيفا على بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم السبت 20 نوفمبر في مباراته المقبلة بعد نهاية التوقف الدولي.

عمر مرموش شتوتجارت بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي
نرشح لكم
مدير شتوتجارت: غياب مرموش؟ كما لو كان بايرن يفتقد نجومه رئيس بايرن: أموال سيتي وباريس غير كافية للفوز بدوري الأبطال.. والخليفي حصل على أمواله كهدية مرموش يعود لتدريبات شتوتجارت دورتموند يفشل في ملاحقة بايرن ويسقط أمام لايبزج بايرن يبعتد بالصدارة بفوز صعب على فرايبورج في غياب مرموش.. شتوتجارت يسقط أمام أرمينيا بيلفيلد
أخر الأخبار
براون يقود المران الأول للإسماعيلى استعدادا للزمالك 9 دقيقة | مصر
انطلاقة فيوتشر.. الوقت كالسيف 26 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - منتخب بنين يعترض على مخالفة الكونغو للقواعد.. وكاف ينتظر الشكوى 33 دقيقة | تصفيات كأس العالم
شرط برشلونة للتعاقد مع ستيرلينج 34 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات المونديال - بمشاركة ديانج.. مالي تهزم أوغندا 53 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تايمز: بواسطة رونالدو وفاران.. مانشستر يونايتد يحاول إغراء زيدان 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر تصفيات المونديال - البرتغال (1) - (1) صربيا.. إسبانيا (0) - (0) السويد.. هدف ملغي ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - ألمانيا تنهي مشوارها في التصفيات برباعية في أرمينيا ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 4 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي