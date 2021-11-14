مدير شتوتجارت: غياب مرموش؟ كما لو كان بايرن يفتقد نجومه

وصف سفين ميسلينتات مدير نادي شتوتجارت غياب عمر مرموش وبعض زملائه بالضربة القوية لأي فريق، واستشهد بإمكانية تأثير غياب 4 من نجوم بايرن ميونخ على العملاق البافاري.

وعاد مرموش إلى تدريب فريقه بعدما غاب الدولي المصري عن مباريات فريقه الأربعة الأخيرة بسبب إصابة في الكاحل.فترة ابتعد فيها بسبب الإصابة.

وقال ميسلينتات عن نتائج فريقه السلبية في الفترة الأخيرة: "افتقدنا عمر مرموش وساسا كالاجديتش وسيلاس كاتومبا مفومبا وكريس فوهريش، لقد سجل هذا الرباعي أكثر من 50 هدفا الموسم الماضي".

وأضاف في تصريحات لشبكة SWR "لا يمكن لأي فريق أن يعوض ذلك".

وتابع "بالنسبة لنا يبدو الأمر كما لو أن روبرت ليفاندوفسكي وسيرج جنابري وليروي ساني وتوماس غابوا عن صفوف بايرن في الوقت نفسه".

منذ غياب مرموش لم يحقق شتوتجارت سوى نقطة وحيدة من 3 مباريات في الدوري الألماني، كما ودع منافسات الكأس.

رصيد شتوتجارت متوقف عند النقطة العاشرة في المركز الـ 14.

الإصابة حرمت مرموش من التواجد في صفوف منتخب مصر الذي واجه أنجولا الجمعة ويواجه الجابون الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر نجح في التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات بعدما ضمن تصدر مجموعته، قبل لقاء الجولة الأخيرة.

وقال وائل جمعة في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "تم استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب بسبب استمرار إصابته بالتواء في الكاحل".

وتابع "شتوتجارت طالبنا باستمرار اللاعب لديهم من أجل العلاج ونحن مقدرون الموقف وقررنا استبعاده".

وشارك مرموش في الموسم الحالي مع شتوتجارت في سبع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

وسيحل شتوتجارت ضيفا على بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم السبت 20 نوفمبر في مباراته المقبلة بعد نهاية التوقف الدولي.