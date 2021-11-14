فيديو في الجول – اشتباكات جماهيرية مع نهاية مباراة الكوم الأحمر ومركز شباب أوسيم

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 11:39

كتب : رضا السنباطي

الكوم الأحمر

مع صافرة النهاية وبعد هدف قاتل متأخر، بدأت الاشتباكات الجماهيرية بين فريقين الكوم الأحمر، ومركز شباب أوسيم.

انتهت المباراة بهدف لكل فريق، ضمن دوري الدرجة الرابعة المصري.

وقال محمد فاروق مدرب فريق مركز شباب أوسيم لـFilGoal.com: "كنا نخوض مباراة في القسم الرابع بمنطقة الجيزة مع مركز شباب أوسيم وتعد المباراة دربي بين الفريقين، ولم يكن هناك تأمين للمباراة ولكن المباراة بدأت بتواجد الجماهير لنا ولهم".

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وأضاف "حدثت اعتراضات خلال المباراة ثم استأنفت مجددا. لاعب من فريقهم كان مصابا ونزل الملعب بدون إذن من الحكم ثم سجلوا هدفا في الدقيقة الـ85".

المدرب أتبع "كان لنا ركلتي جزاء لم يحتسبا، واحتسب الحكم إبراهيم محمد، ركلة جزاء لنا في الدقيقة 90 وتم تسجيلها، فاقتحمت جماهير الكوم الأحمر الملعب واعتدوا على الحكم وعلى لاعبي فريقنا".

بدوره رد ضياء بهجت مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر لـFilGoal.com: "المباراة بدأت بدون أمن وكنا قد قمنا بتجهيز مكان مخصص للجماهير، ولكن الجماهير كانت كثيرة بقرابة 2400 للكوم الأحمر، وحوالي 600 مشجع لـ مركز شباب أوسيم".

مدير الكرة أكمل "جماهير أوسيم افتعلت مشاكل من البداية وتوقفت المباراة ثم استأنفت مجددا. هدف لنا ثم ركلة جزاء لهم، فاعترضنا وقمنا بالنزول للملعب اعتراضا على الحكم، وحصلت حرب شوارع بين جماهير الفريقين وقمت بحماية الحكم للخروج من الملعب".

الدرجة الرابعة الكوم الأحمر مركز شباب أوسيبم
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