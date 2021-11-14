مران الأهلي - محاضرة موسيماني وانضمام ثنائي المنتخب الأولمبي.. ولطفي يستكمل التأهيل

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 11:37

كتب : FilGoal

مران الأهلي

انتظم أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ثنائي المنتخب الأولمبي في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي صباح اليوم الأحد.

بينما واصل علي لطفي حارس مرمى الأهلي تدريبات برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة بكدمة في الركبة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب التتش بالجزيرة.

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وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الأهلي يوم الجمعة مبارياته في الدوري المصري بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من المسابقة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام منية سمنود وفاز بنتيجة 7-1 ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب.

واستكمل علي لطفي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بكدمة في الركبة.

وأدى لطفي جلسة في صالة الألعاب الرياضية على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

بينما انضم الثنائي كوكا وحمزة علاء للتدريبات بعد انتهاء المشاركة في معسكر المنتخب الأولمبي.

الأهلي مران الأهلي علي لطفي
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