عمار حمدي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

انتظم عمار حمدي لاعب وسط فريق الأهلي في التدريبات الجماعية بعدما خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران.

عمار حمدي النادي : الأهلي الأهلي

وكان عمار حمدي تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي الودية أمام منية سمنود أمس السبت.

وغادر عمار حمدي المباراة الودية من الشوط الأول وشارك محمود كهربا بدلا منه.

وكشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي جاهزية اللاعب بعد الخضوع للفحص الطبي الذي أثبت سلامته.

وتعرض عمار لكدمة قوية في قصبة القدم خلال المواجهة الودية التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 7-1 على ملعب مختار التتش.

وخاض الأهلي المباراة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بعد فوزه في اول ثلاث جولات.