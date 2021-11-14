وكيلهما يكشف حقيقة عروض كارتيرون وأوباما

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين عن حقيقة العروض المقدمة لـ باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق.

وقال حازم فتوح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الأخبار تتداول منذ 17 يوما حول باتريس كارتيرون، وزادت مع سفره لقضاء إجازته في الإمارات، ولا تهدف إلا لهدم استقرار نادي الزمالك".

وأضاف "كارتيرون لن يرحل، ولم يتلق أساسا أي عروض في الفترة السابقة لكي يرحل".

وعن أوباما، قال فتوح "من المستحيل رحيل أوباما عن الزمالك في يناير".

وأتم "اللاعب لا يفكر في هذا الأمر تماما بهذا التوقيت، خاصة مع ظروف منع النادي الحالية من القيد".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.