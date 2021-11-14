كافو: نيمار أفضل من ميسي ورونالدو لكن تنقصه القيادة.. وداني ألفيش يفوقني

أشاد كافو نجم البرازيل السابق بنيمار لاعب المنتخب الحالي، مشيرا إلى أنه يرى مهاجم باريس سان جيرمان أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان داني ألفيش النادي : برشلونة

وقال بطل كأس العالم 1994 و2002 في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية:"نيمار أفضل من ميسي ورونالدو على الصعيد الفني".

ثم استدرك "لكن عليه التحلي بمسؤولية قيادية".

وأضاف "على المرء تكريس وقته كاملا لكرة القدم، لست أفضل من نيمار لكني أحسن من لاعبين شغلوا مركز الظهير الأيمن لأني كرست نفسي لذلك. لابد لنيمار أن يكون قائدا".

ولم يفز نيمار بجائزة الكرة الذهبية التي اقتنصها رونالدو 5 مرات وحصدها ميسي 6 مرات كأكثر لاعب عبر التاريخ.

رغم أن نيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعدما انتقل من برشلونة إلى باريس في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وعلق كافو، مدافع روما وميلان السابق، على عودة مواطنه داني ألفيش إلى برشلون بالقول لوكالة EFE:"إنه أفضل مني وسيمنح برشلونة خبرة كبيرة".

وأضاف "رغم كبر سنه، حالته البدنية ممتازة. صفقة ممتازة لبرشلونة".

وعاد ألفيش إلى برشلونة في صفقة انتقال حر ليلتحق بزميله السابق شابي هيرنانديز الذي تولى تدريب الفريق الإسباني.