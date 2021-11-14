مدرب أنجولا: البطء والرطوبة أعادا مصر أمامنا.. وراضون عن التعادل مع فريق عملاق

يرى بيدرو جونزالفيش مدرب منتخب أنجولا، بأن فريقه عانى البطء خلال مباراته أمام مصر.

مصر تعادلت مع أنجولا بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات قارة إفريقيا لكاس العالم 2022.

وقال بيدرو كونسالفيش في تصريحات لقناة الحياة: "عانينا من البطء أمام مصر، واستطاعوا أن يستغلونه بشكل جيد ويسجلوا الأهداف في مرحلة عانينا فيها من الضغط".

وأضاف "أعتقد بأن الهدف الأول لـ مصر سبقه خطأ في نصف الملعب، لكن الهدف منح الثقة لمصر وساعدهم على العودة".

واستمر "عانينا من الرطوبة والإرهاق، وكانت سببا في عودة مصر، لكننا راضون عن أداءنا أمام فريق كبير في إفريقيا بحجم مصر".

وأتبع بيدرو في تصريحات عبر قناة المحور: "قبل مباراة مصر، كنا نعرف صعوبة فرصنا لتحقيق الفوز، لذلك كان هدفنا هو التركيز على المرحلة المقبلة، وإعداد هذا الفريق للمناسبات التالية".

مدرب أنجولا أكمل "أدخلنا بعض العناصر الجديدة والشابة لإكسابهم الخبرة، لذلك بالنسبة لنا فقد كنا نواجه فريق كبير، يملك لاعبين مميزين ويملك محمد صلاح".

وأتم "آخر 25 دقيقة من المباراة لم تكن جيدة لأننا ومصر كنا راضين عن النتيجة لأنهم تأهلوا بالفعل، ونحن لن نتأثر بالتعادل".

وتأهلت مصر إلى مرحلة المباراة الفاصلة من التصفيات بشكل رسمي بعد ضمان صدارة المجموعة، قبل جولة من النهاية.