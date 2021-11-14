مدرب أنجولا: البطء والرطوبة أعادا مصر أمامنا.. وراضون عن التعادل مع فريق عملاق

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 10:57

كتب : FilGoal

مصر - أنجولا

يرى بيدرو جونزالفيش مدرب منتخب أنجولا، بأن فريقه عانى البطء خلال مباراته أمام مصر.

مصر تعادلت مع أنجولا بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات قارة إفريقيا لكاس العالم 2022.

وقال بيدرو كونسالفيش في تصريحات لقناة الحياة: "عانينا من البطء أمام مصر، واستطاعوا أن يستغلونه بشكل جيد ويسجلوا الأهداف في مرحلة عانينا فيها من الضغط".

أخبار متعلقة
قائد أنجولا كاشفا لنقاط قوة وضعف منتخب مصر: هذا لم يتغير خلال المواجهتين خبر في الجول - تفاصيل إصابة فتوح أمام أنجولا مدرب أنجولا لـ في الجول: اعتذرنا لـ كيروش بعد المباراة بعد التعادل مع أنجولا.. 3 مباريات شهدت عودة منتخب مصر من تأخره بهدفين

وأضاف "أعتقد بأن الهدف الأول لـ مصر سبقه خطأ في نصف الملعب، لكن الهدف منح الثقة لمصر وساعدهم على العودة".

واستمر "عانينا من الرطوبة والإرهاق، وكانت سببا في عودة مصر، لكننا راضون عن أداءنا أمام فريق كبير في إفريقيا بحجم مصر".

وأتبع بيدرو في تصريحات عبر قناة المحور: "قبل مباراة مصر، كنا نعرف صعوبة فرصنا لتحقيق الفوز، لذلك كان هدفنا هو التركيز على المرحلة المقبلة، وإعداد هذا الفريق للمناسبات التالية".

مدرب أنجولا أكمل "أدخلنا بعض العناصر الجديدة والشابة لإكسابهم الخبرة، لذلك بالنسبة لنا فقد كنا نواجه فريق كبير، يملك لاعبين مميزين ويملك محمد صلاح".

وأتم "آخر 25 دقيقة من المباراة لم تكن جيدة لأننا ومصر كنا راضين عن النتيجة لأنهم تأهلوا بالفعل، ونحن لن نتأثر بالتعادل".

وتأهلت مصر إلى مرحلة المباراة الفاصلة من التصفيات بشكل رسمي بعد ضمان صدارة المجموعة، قبل جولة من النهاية.

تصفيات كأس العالم منتخب مصر أنجولا بيدرو جونساليش
نرشح لكم
مدرب أنجولا: البطء والرطوبة أعادا مصر أمامنا.. وراضون عن التعادل مع فريق عملاق بركات: الجميع يريد إنجاح كيروش.. جهاز البدري مع منتخب مصر تعرض للظلم قائد أنجولا كاشفا لنقاط قوة وضعف منتخب مصر: هذا لم يتغير خلال المواجهتين شوقي غريب: الدرجة الثانية منجم لاعبين.. ونطمح لاجتياز الجيل السابق إبراهيم عادل: شارة قيادة مصر شرف للجميع.. وهذا ما قاله لي صلاح وائل جمعة لـ في الجول: سأعود لمعسكر منتخب مصر فور ظهور نتيجة المسحة
أخر الأخبار
أوباميانج: أُفضل الاعتزال على توتنام.. أكون متحفزا أمامه لهذا السبب 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيلهما يكشف حقيقة عروض كارتيرون وأوباما 6 دقيقة | الدوري المصري
كافو: نيمار أفضل من ميسي ورونالدو لكن تنقصه القيادة.. وداني ألفيش يفوقني 17 دقيقة | أوروبا
مدرب أنجولا: البطء والرطوبة أعادا مصر أمامنا.. وراضون عن التعادل مع فريق عملاق 21 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الطائرة: انطلاق الموسم المحلي الأسبوع المقبل.. والتأخير يؤثر على المنتخبات 27 دقيقة | رياضات أخرى
موعد مباريات الأحد 14 نوفمبر 2021.. لقاءات حاسمة في تصفيات كأس العالم ساعة | أوروبا
شوبير يكشف سبب خلافه مع رمضان.. اتصالاته بـ صلاح وشيكابالا وأزمة إمام عاشور وهجوم جمهور الزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
بركات: الجميع يريد إنجاح كيروش.. جهاز البدري مع منتخب مصر تعرض للظلم 9 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات