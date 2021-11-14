اتحاد الطائرة: انطلاق الموسم المحلي الأسبوع المقبل.. والتأخير يؤثر على المنتخبات

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

كشف أيمن غزلان عضو اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري للكرة الطائرة عن انطلاق الموسم المحلي الجديد الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر أن يتحذ مجلس الإدارة الجديد قرار الموسم المقبل بعد انتخابات 5 نوفمبر لكن تأجيل الانتخابات حال دون ذلك.

وقال أيمن غزلان عبر قناة أون تايم سبورتس: "لن يمكنا الانتظار أكثر من ذلك بشأن الموسم الجديد، كنا ننتظر الاتحاد المنتخب في 5 نوفمبر قبل أن يتم تأجيلها".

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وتابع "تأجيل المسابقات أكثر من ذلك يضعف المنافسة وبالتالي يؤثر بالسلب على المنتخبات الوطنية".

وأوضح غزلان "عندما تم تأجيل الانتخابات إلى 19 نوفمبر رأينا أن ذلك سيكون تأخيرا كبيرا".

وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المؤقت "هناك دعوة للأندية من أجل الاجتماع بشأن انطلاق الموسم المحلي ومن المقرر أن يبدأ الاسبوع المقبل لأننا لم نتوقع ذلك التأخير".

وأضاف "ستقام البطولات بنفس شكل الموسم الماضي طالما أن الانتخابات تأخرت فستسير الأمور كما هي".

واختتم أيمن غزلان تصريحاته "مواعيد القيد وتسجيل اللاعبين لا تزال جارية حتى الآن".

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