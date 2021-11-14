موعد مباريات الأحد 14 نوفمبر 2021.. لقاءات حاسمة في تصفيات كأس العالم

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 09:59

كتب : FilGoal

كأس العالم

تستأنف اليوم الأحد 14 من نوفمبر مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر.

ويتم حسم مقعدين جديدين للمرحلة الختامية في تصفيات إفريقيا كما يتم حسم تأهل ثلاثة منتخبات من أوروبا للمونديال.

لمعرفة كافة مواعيد اليوم من هنا

أخبار متعلقة
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة تصفيات كأس العالم – بوليسيتش يكسر "مرآة" المكسيك.. وكندا تنتصر وريمونتادا بنما تصفيات كأس العالم - رائعة دي ماريا تنصر الأرجنتين على أوروجواي تصفيات كأس العالم - إيطاليا تفرط في التأهل وتؤجل صراعها مع سويسرا للجولة الأخيرة

تستضيف الكونغو الديمقراطية منتخب بنين في الثالثة عصرا في ختام دور المجموعات لحسم المتأهل بينهما إلى المرحلة الختامية.

تتصدر بنين المجموعة برصيد 10 نقاط بينما الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بـ 8 نقاط.

وفي ختام مباريات اليوم تستضيف غانا منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساء لحسم المتأهل بينهما للمرحلة الختامية.

وتتصدر جنوب إفريقيا برصيد 13 نقطة بينما غانا في المركز الثاني بـ 10 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

أما في أوروبا فتستضيف كرواتيا منتخب روسيا في مباراة مثيرة لحسم المتأهل إلى كأس العالم بينما الآخر ينتقل إلى الملحق الأوروبي.

وتقام المباراة في الرابعة عصرا بين روسيا متصدر المجموعة بـ 22 نقطة وكرواتيا صاحبة المركز الثاني بـ 20 نقطة.

وفي العاشرة إلا ربع تقام مباراتين مثيرتين في نفس التوقيت، إذ تستضيف البرتغال منتخب صربيا ولكل منهما 17 نقطة قبل الجولة الأخيرة.

أما المباراة الأخرى فبين إسبانيا والسويد لحسم بطاقة التأهل، وتتصدر إسبانيا بـ 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن السويد صاحبة المركز الثاني.

تصفيات كأس العالم كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
موعد مباريات الأحد 14 نوفمبر 2021.. لقاءات حاسمة في تصفيات كأس العالم تصفيات المونديال - بلجيكا في قطر رسميا.. ويلز بحاجة لنقطة من أجل الملحق تصفيات المونديال - مونتنيجرو يقلب الطاولة على هولندا ويعرقل تأهله إلى قطر 2022 تصفيات المونديال.. زلزال فرنسي 8 رختر يضرب كازاخستان ويحسم صعود الديوك تقرير: مورينيو يستعين بأحد صفقاته السابقة دي بروين يكشف طلبه من فيفا بشأن اقتراح إجراء المونديال كل عامين
أخر الأخبار
موعد مباريات الأحد 14 نوفمبر 2021.. لقاءات حاسمة في تصفيات كأس العالم 23 دقيقة | أوروبا
شوبير يكشف سبب خلافه مع رمضان.. اتصالاته بـ صلاح وشيكابالا وأزمة إمام عاشور وهجوم جمهور الزمالك 8 ساعة | الدوري المصري
بركات: الجميع يريد إنجاح كيروش.. جهاز البدري مع منتخب مصر تعرض للظلم 8 ساعة | تصفيات كأس العالم
مصطفى شوبير: اسم والدي لا يسبب لي أزمات 8 ساعة | الدوري المصري
مصطفى شوبير: دكة الأهلي أقوى كثيرا هذا الموسم.. والفوز على الزمالك لم يحسم الدوري 9 ساعة | الدوري المصري
قائد أنجولا كاشفا لنقاط قوة وضعف منتخب مصر: هذا لم يتغير خلال المواجهتين 9 ساعة | تصفيات كأس العالم
شوقي غريب: الدرجة الثانية منجم لاعبين.. ونطمح لاجتياز الجيل السابق 9 ساعة | منتخب مصر
إبراهيم عادل: شارة قيادة مصر شرف للجميع.. وهذا ما قاله لي صلاح 9 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح