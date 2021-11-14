موعد مباريات الأحد 14 نوفمبر 2021.. لقاءات حاسمة في تصفيات كأس العالم

تستأنف اليوم الأحد 14 من نوفمبر مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر.

ويتم حسم مقعدين جديدين للمرحلة الختامية في تصفيات إفريقيا كما يتم حسم تأهل ثلاثة منتخبات من أوروبا للمونديال.

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تستضيف الكونغو الديمقراطية منتخب بنين في الثالثة عصرا في ختام دور المجموعات لحسم المتأهل بينهما إلى المرحلة الختامية.

تتصدر بنين المجموعة برصيد 10 نقاط بينما الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بـ 8 نقاط.

وفي ختام مباريات اليوم تستضيف غانا منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساء لحسم المتأهل بينهما للمرحلة الختامية.

وتتصدر جنوب إفريقيا برصيد 13 نقطة بينما غانا في المركز الثاني بـ 10 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

أما في أوروبا فتستضيف كرواتيا منتخب روسيا في مباراة مثيرة لحسم المتأهل إلى كأس العالم بينما الآخر ينتقل إلى الملحق الأوروبي.

وتقام المباراة في الرابعة عصرا بين روسيا متصدر المجموعة بـ 22 نقطة وكرواتيا صاحبة المركز الثاني بـ 20 نقطة.

وفي العاشرة إلا ربع تقام مباراتين مثيرتين في نفس التوقيت، إذ تستضيف البرتغال منتخب صربيا ولكل منهما 17 نقطة قبل الجولة الأخيرة.

أما المباراة الأخرى فبين إسبانيا والسويد لحسم بطاقة التأهل، وتتصدر إسبانيا بـ 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن السويد صاحبة المركز الثاني.