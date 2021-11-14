شوبير يكشف سبب خلافه مع رمضان.. اتصالاته بـ صلاح وشيكابالا وأزمة إمام عاشور وهجوم جمهور الزمالك

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 01:42

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير الأهلي الجونة الدوري المصري

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي حقيقة خلافه مع رمضان صبحي لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال مصطفى شوبير عبر قناة صدى البلد: "لم أتواصل مع رمضان صبحي عقب رحيله من الأهلي سوى مرة أو مرتين في المناسبات".

وأضاف "رمضان صبحي كان (زعلان مني) في أحد المواقف المرتبطة برحيله عن الأهلي وانضمامه لبيراميدز وواجهني بذلك وأوضحت له وجهة نظري وانتهى الأمر".

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وأكمل "وقت انتقال رمضان صبحي لبيراميدز كنت غاضب ومصدوم ولكن الآن الأمور أصبحت طبيعية".

وعن علاقته بشريف إكرامي قال: "لم أقابل من شريف إكرامي سوى كل خير وهو يعتبرني ابنه".

ثم انتقل للحديث عن الشناوي قائلا: "أي حارس مرمى يستطيع أن يتخذ من محمد الشناوي مثلا أعلى له وعلاقتي به رائعة".

مكالمة صلاح وشيكابالا

وأفصح عن حديثه مع محمد صلاح قائلا: "صلاح اتصل بي بعد مباراة منتخب مصر للشباب وإثيوبيا التي خسرناها وطالبني بعدم الالتفات لما يقال وأن أركز أكثر في التدريبات وكنت لا أعرف أنه صلاح حتى أكد لي ذلك".

وأردف "وأيضا شيكابالا اتصل بي لدعمي بعد هذه المباراة وطالبني بعدم التركيز مع أي شيء يقال".

وتعجب قائلا: "البعض يطالب بعدم التنمر على لاعبي فريقه، ولكن هل يصح أن يخرج أحد الممثلين ويقول (ايه ذنب بنتي تشوف صورة مصطفى شوبير على كيس الشيبسي).. التنمر مرفوض سواء ضد للاعبي الأهلي أو الزمالك ولكني أرفض الكيل بأكثر من مكيال".

وأكد "أحلم بفرصة للاحتراف ومحمد صلاح رفع طموح كل لاعبي مصر".

هجوم جمهور الزمالك وأزمة إمام عاشور

مصطفى شوبير تحدث عن هجوم جمهور الزمالك عليه في مباراة القمة قائلا: "بمجرد النزول للملعب للاحماء قبل مباراة القمة جمهور الزمالك قابل الشناوي بهتافات ضده".

وتابع "ثم وجه الجمهور شتائم كثيرة لي لكني لم أركز إلا في الإحماء وكان ممكن أن أصور ذلك وأعيد نشره بعد المباراة وبعدما حققنا الفوز وأكون في موقف قوة، ولكن يجب ألا يركز لاعب الكرة مع ذلك".

وعن أزمة قمة الشباب بين الأهلي والزمالك قال: "في هذه المباراة إمام عاشور قال لي لماذا تهدر الوقت نحن فزنا باللقب، وكان ردي عليه أننا متقدمين في النتيجة ونحن من حصدنا اللقب وبعد المباراة كل فريق ذهب للاحتفال بالبطولة في جانب من الملعب

وأتم تصريحاته "بالتأكيد علاقتي بـ إمام عاشور اهتزت لما بدر منه عقب المباراة وتوجهيه للسباب لوالدي ورموز الأهلي".

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