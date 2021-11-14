بركات: الجميع يريد إنجاح كيروش.. جهاز البدري مع منتخب مصر تعرض للظلم

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 01:31

كتب : FilGoal

محمد بركات

شدد محمد بركات مدير المنتخب المصري السابق على أن جهاز البدري تعرض للظلم وقت تواجده في قيادة الفراعنة.

وقال محمد بركات في تصريحات لقناة المحور: "منتخب مصر مع كيروش لعب 3 مباريات، كان أفضلهم مباراة ليبيا الثانية في ليبيا".

وتابع "المباراة الأولى أمام ليبيا لم تكن مقنعة، مباراة أنجولا ظهر فيها المنتخب على فترات".

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وواصل "بدأ المنتخب المصري يظهر بعد استقبال الهدف الثاني ثم لعب بشكل جيد في الشوط الثاني، كان من الممكن الفوز على أنجولا حال استمرار الضغط. أبارك للجهاز الفني والجماهير على الصعود للمرحلة النهائية المهمة".

واستكمل "الفترة القادمة سيكون هناك مجال لكيروش للتعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين من خلال لعب كأس العرب وبطولة إفريقيا".

واستطرد "هناك مساندة كبيرة لكيروش والجميع يريد إنجاحه بداية من اتحاد الكرة مرورا بالجميع وهو ما لم يحدث مع الجهاز الفني لحسام البدري على الإطلاق".

وأتم "جهاز المنتخب المصري وقت حسام البدري تعرض للظلم".

المنتخب المصري تعادل مع أنجولا بهدفين لكل منهما ليضمن التواجد في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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