مصطفى شوبير: اسم والدي لا يسبب لي أزمات

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 01:30

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير الأهلي الجونة الدوري المصري

يرى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أنه سيحصل على فرصة للمشاركة مع فريقه، نظرا لأن الموسم لا يزال طويلا وبه الكثير من المباريات والبطولات.

وقال شوبير عبر قناة صدى البلد: "أنتظر الحصول على فرصتي في الأهلي وفي كرة القدم كل شيء وارد، كاسياس شارك لأول مرة مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "رغبتي كانت الخروج للإعارة في الانتقالات الماضية وتلقيت عرضين ولكن الأهلي قرر استمراري مع الفريق وفقا لرؤية الجهاز الفني".

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وواصل "رغبة الأهلي في ضم حارس جديد لا تجلعني أشعر بالقلق، لأن الأمر في النهاية منافسة بيننا داخل الملعب".

وانتقل للحديث عن ما يقال عنه بسبب والده قال "اسم والدك عندما تكون في نفس مجاله يؤثر دائما عليك ويجعل اسمك يتردد كثيرا ولكن يجب أن أركز مع كل ما يقال وعندما أشارك الجمهور هو من سيقيم أدائي مع الفريق".

وأكمل "عندما تم قيدي في القائمة الإفريقية عام 2020 تم تضخيم الأمر كثيرا رغم أن وقتها كان شريف إكرامي سيرحل عن الفريق ولم يتبقى أي لاعب غيري وخرج الجميع للإعارة وكان من الطبيعي أن يتم قيدي في القائمة الإفريقية".

واستمر في تصريحاته "عندما كنت انضم لقائمة الأهلي قبل أي مباراة في الدوري وانضم لمعسكر الفريق يقول البعض إن ذلك مجاملة لي ولكن الجهاز الفني كان يصطحبني مع الفريق من أجل اكتساب الخبرات".

وشدد "كل هذا لكان لم يحدث لو أن اسمي ليس مصطفى شوبير".

وأشار "أتعامل مع بعض الأقاويل التي تحاول هز العلاقة بيني وبين والدي بالسخرية منها وأتبادل مع والدي الحديث بسخرية عن ذلك".

وأكد "لم يتم مجاملتي في أي مرحلة عمرية في الأهلي من أجل اسم والدي، ولا أعتبر نفسي مظلوما بسبب اسم أحمد شوبير".

وأتم تصريحاته "وقعت مع الأهلي عندما كان محمد فضل مدير التعاقدات والعقد لم يكتب به قيمة العقد الجديد وتركت الأمر للأهلي وذلك بعد وعد من محمد فضل لي عقب الاتفاق بيننا".

مصطفى شوبير الأهلي
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