مصطفى شوبير: دكة الأهلي أقوى كثيرا هذا الموسم.. والفوز على الزمالك لم يحسم الدوري

يرى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أن قائمة فريقه هذا الموسم أقوى كثيرا من الموسم الماضي لما أبرمه النادي من صفقات قوية.

وقال مصطفى شوبير عبر قناة صدى البلد: "نحتاج للمباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين وتحقيق أقصى استفادة للفريق وإذا نظرت لأسماء اللاعبين ستجدهم جميعا أساسيين".

وأضاف "دكة الأهلي في الموسم الحالي أقوى بكثير من الموسم الماضي وذلك بعدما أبرمت الإدارة صفقات قوية رغم أن الفريق فاز الموسم الماضي ببطولة إفريقيا".

وواصل "لا نخلق المبررات، خسارة الأهلي للدوري تقصير منا في المقام الأول وبعد ذلك يأتي باقي الظروف من إجهاد وضغط مباريات وإصابات".

وشدد "ليس من الطبيعي أن نخسر بطولة في الأهلي واللاعبين يعرفون ذلك جيدا وبعد خسارة الدوري والسوبر كان يجب أن يكون رد فعل الفريق قوي من أجل إثبات أننا نريد تعويض الجمهور".

وعن مباراة القمة قال: "بين شوطي القمة ومن طريقة حديث الجهاز الفني والشناوي مع اللاعبين شعرت أننا متأخرين في النتيجة 3-صفر".

واستمر في تصريحاته "موسيماني يتحدث دائما عن أن الجميع سيشارك مع الأهلي لأن الموسم أكثر من 50 مباراة والفرصة ستأتي لكل لاعب".

ونفى "لم يتحدث أي من اللاعبين عن رحيل موسيماني في الموسم الماضي، كنا نركز على خوض المباريات الكثيرة طوال الموسم وكنا نحقق الانتصارات ولكن في فترة تراجع النتائج تظهر دائما الشائعات".

وأتم تصريحاته "الفوز على الزمالك لم يحسم الدوري للأهلي، لا نزال في بداية المسابقة والموسم الماضي تغلبنا على الزمالك ولم نحقق لقب الدوري".