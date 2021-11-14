قائد أنجولا كاشفا لنقاط قوة وضعف منتخب مصر: هذا لم يتغير خلال المواجهتين

شدد جوناثان مانانجا قائد منتخب أنجولا على أن نزول المشجعين للملعب كان بغرض التقاط الصور مع محمد صلاح مشيرا إلى أن منتخب بلاده تفوق على الفراعنة في بعض الأوقات.

وقال قائد منتخب أنجولا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 عن لقطة نزول المشجعين للملعب: "عندما ترى كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي فإ،ك تذهب لمحاولة التقاط صورة معهما والأمر كذلك مع محمد صلاح فهو لا يأتي لأنجولا كل يوم وبالتالي كانوا حريصين على التقاط صورة معه".

وأضاف "يجب أن تكون سعيدا باللعب بهذا الشكل أمام منتخب مصر واحد من أفضل المنتخبات في إفريقيا، من الطبيعي أن نسعد بأن ننافس الفريق المصري بل وتفوقنا عليهم في الشوط الأول أيضا. بشكل عام منتخب أنجولا قدم مباراة جيدة، نادمون أننا لم نستطع الحفاظ على تفوقنا بهدفين".

وتابع "لم يكن لدينا أي شيء نخسره قبل المباراة وبالتاي كان يجب ان نظهر بأفضل شكل، هدفنا بناء فريق للمستقبل".

وواصل "المنتخب المصري لم يتوقع أن نكون بهذه الجودة وهذه هي المفاجاة التي مكنتنا من أخذ زمام المبادرة في الشوط الأول".

وعن سبب التكريم لقائد الفريق في بداية المباراة وليس في النهاية، قال: "لم نفكر فيما سيعتقده الفريق المصري عن سهولة المباراة من عدمها، الأمر جاء بقرار المدير الفني ونحن ننفذ ما يطلبه".

وواصل "واجهنا مصر مرتين ولم يكن الأداء مختلفا، سمحوا لنا بتمرير الكرة في وسط الملعب ولم يضغطوا علينا وبالتالي كان تناقل الكرة سهلا وهو ما فعلناه في المباراة الثانية مثلما فعلنا في المواجهة الأولى".

واستكمل "المنتخب المصري لديه العديد من اللاعبين الرائعين القادرين على صناعة الفارق وتغيير النتيجة بشكل سريع مع خبرات كبيرة".

وعن صلاح، قال: "بالتأكيد نعلم أن محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، كنا نعلم أنه يجب ألا نترك له المساحات وهو ما حدث".

واستكمل عن الاشتباك مع كيروش "لم أكن قريبا وقت حدوث الاشتباك ولم أعرف ما حدث، أتيت من بعيد وحاولت أن أسيطر على الموقف قدر الإمكان. رأيت غضب كيروش واللاعبين المصريين ولكنني لا أعرف كيف بدأ الأمر".

وأتم عن المنتخبات الخمسة التي تتوقع ان تصعد لكأس العالم "أتوقع صعود الجزائر والسنغال ومصر والمغرب ونيجيريا".

المنتخب المصري تعادل مع أنجولا بهدفين لكل منهما ليضمن التواجد في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.