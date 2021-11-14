إبراهيم عادل: شارة قيادة مصر شرف للجميع.. وهذا ما قاله لي صلاح

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 00:55

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز ومصر للمقاصة

أبدى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز سعادته بحمل شارة قيادة المنتخب الأولمبي، كما كشف عن الحديث الذي دار بينه وبين محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقال عادل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2": "شارة قيادة منتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، بلادنا عظيمة ونفتخر بها. هذا أول معسكر لنا ونتمنى أن نستعد بشكل جيد لكي نحقق إنجازا لمصر".

وأضاف "كنت مع المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو وكان قائده رمضان صبحي وظهرنا بصورة جيدة، ونتمنى أن نظهر بصورة أفضل".

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وعن عدم انضمامه للمنتخب الأول قال: "هذا نصيب وأتمنى للمنتخب الأول كل التوفيق وأنا جاهز حين يطلبني في أي وقت

أما عن إمكانية الاحتراف الخارجي أوضح عادل "الاحتراف هو حلم كل لاعب في مصر ولكن يجب أن أركز في الملعب وأن أؤدي عملي".

وعما دار بينه وبين محمد صلاح قال: "كنت سعيد بالوجود معه في المعسكر الماضي وقال لي أنت تملك حلما وإن شاء الله ستصل إليه ولكن يجب أن تتعب وتجتهد حتى تحققه".

وعن الأخبار التي تربطه بالانتقال إلى الأهلي اختتم عادل "أنا في نادي بيراميدز وتحت أمره في أي وقت فيما يخص البقاء أو الرحيل، وأتمنى أن أقدم موسما جيدا".

يذكر أن منتخب مصر الأول نجح في حسم تأهله إلى المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2022 وذلك بالتعادل مع أنجولا بهدفين لكل فريق.

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