يانكون: هذه هي البطولة التي أتمنى تحقيقها مع الأهلي

كشف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي عن البطولة التي يتمنى أن يفوز بها مع الأحمر.

وقال يانكون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "المنافسة بين جميع حراس الأهلي في مصلحة الفريق، الكل يبذل أقصى ما لديه وفي النهاية الأفضل سيلعب".

وتابع "إذا كانت هناك حاجة لإضافة حارس جديد فسنقوم بفعل ذلك ولكن حتى الآن لا حاجة لنا في ذلك فالحراس المتواجدين على أعلى مستوى".

وواصل "فزت مع الأهلي بأكثر من بطولة منذ تواجدي هنا وما زال أمامي المزيد للفوز به مستقبلا. أشعر بالفخر للفوز بكل هذه الألقاب، كل بطولة لها مشاعر وإثارة خاصة".

مدرب حراس الأهلي: وجودي في الأهلي فخر كبير لي.. وذهبية كأس العالم للأندية هي الشيء الذي ينقصني تحقيقه مع الفريق 💥💥#جمهور_التالتة pic.twitter.com/QGdfoWAygq — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 13, 2021

واستطرد عن الميدالية التي يتمنى الفوز بها مع الأهلي "كأس العالم للأندية هي البطولة الناقصة، أعتقد أن الجميع يتمنى الحصول عليها وستكون فخرا كبيرا لنا، بطولة قوية ومنافسات مع أفضل أندية العالم من أوروبا وأمريكا الجنوبية".

واستكمل "مواجهة تشيلسي إن حدثت ستكون صعبة للغاية، جميع الفرق التي ستواجهها ستكون قوية ولكن دائما الطموح كبير بالنسبة لنا".

يذكر أن الأهلي فاز وديا اليوم على منية سمنود 7-1 في إطار استعداد الأحمر لعودة الدوري الممتاز.