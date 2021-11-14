مدرب الإسماعيلي الجديد: مواجهة الزمالك ليست حظا سيئا.. وصلاح قدوة للجميع

أبدى الأرجنتيني خوان براون المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي تطلعه لاستعادة أمجاد الكرة الجميلة التي يشتهر بها الدراويش، متعهدا بتقديم كل ما يملك في مواجهة الزمالك المقبلة.

وقال براون في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 1": "أشكر رئيس مجلس الإدارة والإدارة كاملة على ثقتهم، نعرف جيدا تاريخ الإسماعيلي وكرته الجميلة التي يجب أن نعمل على استعادتها لتحقيق النتائج".

وأضاف "تابعت العديد من الأندية المصرية وأعرف الزمالك الذي هو خصمنا القادم. الدوري المصري قوي والفوارق بين الفرق ليست كبيرة".

وأوضح "وضعنا الحالي ليس جيدا ولكننا نحلم بالخروج منه والحصول على مركز جيد هذا الموسم، ثم بالتدعيمات في الموسم المقبل يمكننا المنافسة على اللقب".

وتابع "لا يمكنني الحديث علنا عما سنفعله ولكن أمامنا الكثير من العمل لتطبيق أفكارنا على أرض الواقع. نحن أيضا مثل الإسماعيلي نحب لعب الكرة الجميلة، ولهذا من المهم أن نفرض أسلوبنا لاستعادتها".

وواصل "ممتن لجماهير الإسماعيلي على حسن استقبالهم وأعدهم ببذل كل ما أملك لإخراج الفريق من وضعه الحالي وأطلب منهم الدعم الذي أثق بوجوده".

وعما إذا كان يعتبر مواجهة الزمالك في المباراة الأولى سوء حظ نظرا لضيق الوقت قال براون: "لا يوجد حظ جيد أو سيئ في كرة القدم، لا يمكننا اختيار الخصوم. حتى وإن كان أمامنا وقت قصير للتحضير قبل المباراة القادمة سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وعن تأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بالتعادل مع أنجولا 2-2 قال: "شاهدت مباراة الأمس ويكفي أن المنتخب يملك أحد أفضل لاعبي العالم (محمد صلاح). التأهل لكأس العالم سيكون شيئا جيدا وسيسعدني بصورة شخصية".

وأخيرا عن صلاح اختتم براون "محمد صلاح هو مثال لكل لاعب يبدأ مسيرته. إنه لاعب لا يكتفي بما يملك ودائما ما يبحث عن الطموح والمزيد من الإنجازات في كل وقت".

.

"هنحاول نعمل اللي علينا أمام الزمالك واطلب الدعم من الجماهير"..أول ظهور رسمي 💥🔥 لخوان براون المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي #ملعب_ONTime pic.twitter.com/qremcgTfdM — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 13, 2021

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز عقب التوقف الدولي، في التاسع عشر من نوفمبر الجاري.