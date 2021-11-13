تصفيات المونديال - بلجيكا في قطر رسميا.. ويلز بحاجة لنقطة من أجل الملحق

تغلب منتخب بلجيكا على ضيفه إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

البداية أتت في الدقيقة 11 بخطأ فادح من ماتفي إيجونين حارس إستونيا ليلتقط كريستيان بينتيكي الكرة ويودعها في الشباك.

وفي الدقيقة 53 أضاف يانيك كاراسكو الهدف الثاني بتسديدة رائعة على حدود المنطقة في أقصى الزاوية اليسرى، بعد تمريرة من بينتيكي.

وأتى أول تبديلات منتخب بلجيكا في الدقيقة 62 بخروج إدين هازارد نجم ريال مدريد ونزول شقيقه ثورجان لاعب بوروسيا دورتموند.

ونجح إريك سورجا في تقليص الفارق لصالح إستونيا بعد متابعته لتسديدة راونو سابينين في الدقيقة 70، ولكن سريعا في الدقيقة 74 أسدا هازارد الأصغر الستار على هذه المباراة بالهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة من كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

ختاما سجل أليكسيس سايليمايكرس جناح ميلان هدفا في الدقيقة 87 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

النتيجة حسمت تأهل بلجيكا إلى نهائيات كأس العالم 2022، متصدرا المجموعة الخامسة بـ19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ويلز صاحب مركز الملحق حتى الآن، والذي فاز على بيلاروسيا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة جاريث بيل الدولية رقم 100.

بداية خماسية ويلز أتت بتوقيع آرون رامسي في الدقيقة 3، ثم صنع بيل الهدف الثاني لنيكو ويليامز في الدقيقة 20، قبل أن يترك الملعب مع بداية الشوط الثاني لإراحته ويحل برينان جونسون بدلا منه.

استمر منتخب ويلز في التسجيل بتوقيع رامسي مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ثم بن ديفيز في الدقيقة 77 وأخيرا كونور روبرتس في الدقيقة 89.

ويحتاج ويلز للحصول على نقطة التعادل من مباراته الأخيرة ضد بلجيكا، لتفادي ملاحقة منتخب التشيك الذي يليه بفارق 3 نقاط ويلاقي إستونيا في المباراة الأخيرة.