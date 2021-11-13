الزمالك: سنشارك في البطولة الودية وكأس الرابطة.. الوضع كما هو بشأن تجديد بنشرقي

شدد حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك على أن فريقه سيشارك في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية وأيضا البطولة الودية في الإمارات.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وقال حسين السيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك سيشارك في البطولة الودية في الإمارات وأيضا في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية".

وأضاف "لا يوجد أي أزمة في ذلك والمواعيد غير متضاربة".

وبسؤاله هل سيتم إضافة أي فرد جديد للجهاز الفني للفريق رد مؤكدا: "الأمر محسوم.. لن نضم أي فرد جديد للجهاز الفني بقيادة كارتيرون إلا عندما يطلب هو ذلك".

وتعجب قائلا: "لا أعرف لماذا يتم توجيه هذا السؤال ونحن أكدنا أنه لا يوجد أي تغيير أو إضافة في الجهاز الفني".

وتابع "يتبقى للاعبين فقط مكافأة بطولة الدوري الموسم الماضي مع بعض المستحقات الأخرى بنسبة بسيطة".

وأتم تصريحاته بالحديث عن تجديد تعاقد أشرف بنشرقي قائلا: "الوضع كما هو وننتظر عودته من منتخب المغرب للحديث معه".