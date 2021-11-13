وائل جمعة لـ في الجول: سأعود لمعسكر منتخب مصر فور ظهور نتيجة المسحة

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 23:49

كتب : بسام أبوبكر

وائل جمعة منتخب مصر

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر عن مستجدات حالته الصحية وذلك بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وقال وائل جعة لـFilGoal.com: "توجهت لمنزلي فور عودة بعثة منتخب مصر إلى مطار برج العرب قادمة من أنجولا".

وأضاف "الجميع طالبني بالراحة حتى أتعافى سريعا".

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وأتم تصريحاته "سأعود للانضمام لمعسكر منتخب مصر فور ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضعت لها وذلك من أجل المزيد من الاطمئنان على حالتي الصحية".

وتعرض وائل جمعة للإصابة بفيروس كورونا وذلك خلال وجود منتخب مصر في أنجولا.

وتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بعدما تعادل مع أنجولا في الجولة الخامسة من المجموعات.

ويلعب منتخب مصر يوم الأربعاء ضد الجابون في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتصفيات.

منتخب مصر وائل جمعة
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