تصفيات المونديال - مونتنيجرو يقلب الطاولة على هولندا ويعرقل تأهله إلى قطر 2022

تعادل منتخب مونتنيجرو مع ضيفه منتخب هولندا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

البداية أتت هولندية بركلة جزاء سجل منها ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الهدف الأول، لينهي أول الأشواط بتقدم الطواحين 1-0.

وفي الدقيقة 54 أضاف ديباي هدفا رائعا بالكعب بعد تمريرة حاسمة من دينزل دومفريس ظهير إنتر ميلان الإيطالي، وكان منتخب هولندا في طريقه لحسم التأهل المباشر إلى المونديال لولا الدقائق الأخيرة.

بدأت عودة مونتنيجرو في الدقيقة 82 بتمريرة من ميلوتين أوسمايتش إلى إيليا فوكوتيتش الذي انفرد بالحارس ووضع الكرة فوقه لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 85 أكمل نيكولا فوينوفيتش العودة برأسية بعد عرضية من ريستو رادونوفيتش، ليعرقل الطواحين في طريقهم لحسم التأهل.

بذلك يبقى المنتخب الهولندي على صدارة المجموعة السابعة بـ20 نقطة، بفارق نقطتين عن تركيا صاحب المركز الثاني المؤهل للملحق، ويليه منتخب النرويج بفارق الأهداف، بعد فوز الأتراك على جبل طارق 6-0 وتعادل النرويج سلبيا مع لاتفيا.

النتائج ضربت موعدا ناريا بين هولندا والنرويج يوم الثلاثاء السادس عشر من نوفمبر الجاري، حيث يحتاج منتخب هولندا للتعادل شرط ألا يفوز منتخب تركيا على مونتنيجرو بفارق 13 هدفا وهو أمر صعب للغاية من الناحية العملية، بينما يحتاج منتخب النرويج للفوز على هولندا من أجل الظفر بواحدة من بطاقتي التأهل سواء المباشر أو الملحق، وفي هذه الحالة يغيب الطواحين عن كأس العالم.