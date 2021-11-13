تصفيات المونديال.. زلزال فرنسي 8 رختر يضرب كازاخستان ويحسم صعود الديوك

حسم المنتخب الفرنسي صعوده لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر نوفمبر المقبل.

وفاز منتخب فرنسا على كازاخستان بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

تقدم كيليان مبابي بالهدف الأول لفرنسا من تمريرة كريم بنزيمة بعد مرور 6 دقائق فقط.

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Kylian Mbappé has a first half hat trick for France! 👏🎩 pic.twitter.com/gEXTdrIHdS — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021

ابن الـ22 عاما وقع على الهدف الثاني بعدها بـ6 دقيقة من تمريرة كينجسلي كومان قبل ان يتكرر نفس الهدف مع الدقيقة 32 لينهي مبابي ثلاثيته برأسية على يمين حارس كازاخستان.

مبابي سجل الهاتريك الأول له مع منتخب فرنسا والأول لأي لاعب مع الديوك في مباراة تنافسية منذ دومينيك روتشيتو في أكتوبر 1985.

الدور جاء بعد ذلك على كريم بنزيمة الذي وقع على ثنائية مع الدقيقتين 55 و59.

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هدفا بنزيمة رفعا رصيده للهدف 35 ليكون خامس الهدافين التاريخين للديوك بعد تخطيه لـ ديفيد تريزيجيه صاحب الـ34 هدفا.

أدريان رابيوه وقع بعدها على الهدف السادس قبل ربع ساعة على نهاية المباراة من صناعة أنطوان جريزمان.

لاعب أتليتكو مدريد عادب ليسجل الهدف السابع من علامة الجزاء مع الدقيقة 84.

اختتم كيليان مبابي مهرجان الاهداف بالهدف الثامن من صناعة موسى ديابي في الدقيقة 87.

فوز فرنسا أمن الصعود المباشر لكأس العالم بعد تصدر المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن فنلندا قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.