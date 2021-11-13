تصفيات المونديال.. زلزال فرنسي 8 رختر يضرب كازاخستان ويحسم صعود الديوك

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 23:39

كتب : FilGoal

كيليان مبابي منتخب فرنسا

حسم المنتخب الفرنسي صعوده لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر نوفمبر المقبل.

وفاز منتخب فرنسا على كازاخستان بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

تقدم كيليان مبابي بالهدف الأول لفرنسا من تمريرة كريم بنزيمة بعد مرور 6 دقائق فقط.

ابن الـ22 عاما وقع على الهدف الثاني بعدها بـ6 دقيقة من تمريرة كينجسلي كومان قبل ان يتكرر نفس الهدف مع الدقيقة 32 لينهي مبابي ثلاثيته برأسية على يمين حارس كازاخستان.

مبابي سجل الهاتريك الأول له مع منتخب فرنسا والأول لأي لاعب مع الديوك في مباراة تنافسية منذ دومينيك روتشيتو في أكتوبر 1985.

الدور جاء بعد ذلك على كريم بنزيمة الذي وقع على ثنائية مع الدقيقتين 55 و59.

هدفا بنزيمة رفعا رصيده للهدف 35 ليكون خامس الهدافين التاريخين للديوك بعد تخطيه لـ ديفيد تريزيجيه صاحب الـ34 هدفا.

أدريان رابيوه وقع بعدها على الهدف السادس قبل ربع ساعة على نهاية المباراة من صناعة أنطوان جريزمان.

لاعب أتليتكو مدريد عادب ليسجل الهدف السابع من علامة الجزاء مع الدقيقة 84.

اختتم كيليان مبابي مهرجان الاهداف بالهدف الثامن من صناعة موسى ديابي في الدقيقة 87.

فوز فرنسا أمن الصعود المباشر لكأس العالم بعد تصدر المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن فنلندا قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.

كيليان مبابي كريم بنزيمة منتخب فرنسا كازاخستان تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
تصفيات المونديال.. زلزال فرنسي 8 رختر يضرب كازاخستان ويحسم صعود الديوك تصفيات المونديال.. كوت ديفوار تستعيد الصدارة قبل مواجهة الكاميرون الفاصلة سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة تصفيات المونديال - بمشاركة كاملة لـ معلول والجزيري.. غينيا الاستوائية تصعق تونس وتشعل المجموعة تصفيات المونديال.. نيجيريا تحافظ على الصدارة وكاب فيردي تتمسك بالأمل قبل موقعة لاجوس تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
وائل جمعة لـ في الجول: سأعود لمعسكر منتخب مصر فور ظهور نتيجة المسحة 4 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات المونديال - مونتنيجرو يقلب الطاولة على هولندا ويعرقل تأهله إلى قطر 2022 5 دقيقة | أوروبا
تصفيات المونديال.. زلزال فرنسي 8 رختر يضرب كازاخستان ويحسم صعود الديوك 14 دقيقة | تصفيات كأس العالم
محمد صبري يكشف حقيقة ترشيحه للعمل مع كارتيرون في جهاز الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات المونديال.. كوت ديفوار تستعيد الصدارة قبل مواجهة الكاميرون الفاصلة 54 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أحمد عبد القادر: حديث موسيماني معي يساعدني على التطور.. وأشكر جمهور الأهلي ساعة | الدوري المصري
ليفربول واللقب الـ20.. أمل محفوف بالمخاطر ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي - بين الانطلاقة الرائعة والتحديات المقبلة.. للإجابة على 3 أسئلة خلال توقف الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح