تصفيات المونديال.. كوت ديفوار تستعيد الصدارة قبل مواجهة الكاميرون الفاصلة

فاز منتخب كوت ديفوار على ضيفه الموزمبيقي بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تقدم ماكس جراديل لمنتخب كوت ديفوار مع الدقيقة العاشرة قبل أن يوسع ماكوسيل كورنيه الفارق في الدقيقة 61.

جيان ميشيل سيري وقع بعدها على الهدف الثالث للأفيال في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

فوز كوت ديفوار جعلها تستعيد الصدارة برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب الكاميروني.

الكاميرون ستستضيف كوت ديفوار في الجولة الأخيرة من التصفيات 16 نوفمبر الجاري.

واستمر منتخب موزمبيق في المركز الأخير للمجموعة برصيد نقطة واحدة.