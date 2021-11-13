تصفيات المونديال.. كوت ديفوار تستعيد الصدارة قبل مواجهة الكاميرون الفاصلة

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 22:59

كتب : FilGoal

منتخب كوت ديفوار

فاز منتخب كوت ديفوار على ضيفه الموزمبيقي بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تقدم ماكس جراديل لمنتخب كوت ديفوار مع الدقيقة العاشرة قبل أن يوسع ماكوسيل كورنيه الفارق في الدقيقة 61.

جيان ميشيل سيري وقع بعدها على الهدف الثالث للأفيال في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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فوز كوت ديفوار جعلها تستعيد الصدارة برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب الكاميروني.

الكاميرون ستستضيف كوت ديفوار في الجولة الأخيرة من التصفيات 16 نوفمبر الجاري.

واستمر منتخب موزمبيق في المركز الأخير للمجموعة برصيد نقطة واحدة.

كوت ديفوار موزمبيق تصفيات كأس العالم
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