تصفيات المونديال.. كوت ديفوار تستعيد الصدارة قبل مواجهة الكاميرون الفاصلة
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 22:59
كتب : FilGoal
فاز منتخب كوت ديفوار على ضيفه الموزمبيقي بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
تقدم ماكس جراديل لمنتخب كوت ديفوار مع الدقيقة العاشرة قبل أن يوسع ماكوسيل كورنيه الفارق في الدقيقة 61.
جيان ميشيل سيري وقع بعدها على الهدف الثالث للأفيال في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
فوز كوت ديفوار جعلها تستعيد الصدارة برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب الكاميروني.
الكاميرون ستستضيف كوت ديفوار في الجولة الأخيرة من التصفيات 16 نوفمبر الجاري.
واستمر منتخب موزمبيق في المركز الأخير للمجموعة برصيد نقطة واحدة.
نرشح لكم
تصفيات المونديال.. زلزال فرنسي 8 رختر يضرب كازاخستان ويحسم صعود الديوك تصفيات المونديال.. كوت ديفوار تستعيد الصدارة قبل مواجهة الكاميرون الفاصلة سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة تصفيات المونديال - بمشاركة كاملة لـ معلول والجزيري.. غينيا الاستوائية تصعق تونس وتشعل المجموعة تصفيات المونديال.. نيجيريا تحافظ على الصدارة وكاب فيردي تتمسك بالأمل قبل موقعة لاجوس تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة