وصول منتخب مصر إلى الإسكندرية

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 20:47

كتب : هاني العوضي

مران منتخب مصر - محمود علاء

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مطار برج العرب بالإسكندرية وذلك بعد عودتها من خوض مباراة الأمس ضد أنجولا.

وسافر منتخب مصر على متن طائرته الخاصة إلى عروس البحر المتوسط قادما من أنجولا بعد خوض المباراة.

وفور وصول البعثة خضعت لمسحة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للاطمئنان على جميع أعضائها.

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فيما قرر الجهاز الفني للفريق غلق تدريبات غد الأحد للحفاظ على تركيز اللاعبين والاستعداد الجيد لمباراة الجابون والتعامل معها بأقصى درجات الجدية بصرف النظر عن كون نتيجتها غير مؤثرة على تأهل مصر عن مجموعتها.

ويلعب منتخب مصر مع الجابون يوم الثلاثاء السادس عشر من نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات المرحلة الثانية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى المرحلة النهائية بالتعادل مع أنجولا بهدفين لمثلهما، رافعا رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة المحسومة، يليه منتخب أنجولا بـ7 نقاط.

يذكر أن منتخب مصر حقق 3 انتصارات بواقع 2 على ليبيا وواحد على حساب أنجولا، وتعادلين أمام أنجولا والجابون.

مصر الجابون برج العرب
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