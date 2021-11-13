سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة

ضمن المنتخب المصري تواجده في المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بعد تصدره للمجموعة السادسة.

طبقا لتصنيف فيفا الأخير للمنتخبات في شهر أكتوبر فإن المنتخب المصري سيتواجد في التصنيف الثاني خلال القرعة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

المنتخبات المتواجدة في التصنيف الأول هي تونس والمغرب والجزائر والسنغال ونيجيريا.

كيف يتواجد المنتخب المصري في التصنيف الأول؟

يحتاج الفراعنة لوداع أحد المنتخبات المتواجدة في التصنيف الأول للتصفيات من أجل الصعود للتصنيف الأول.

ضمن كلا المنتخبين السنغالي والمغربي التواجد في المرحلة النهائية للتصفيات قبل الجولة الأخيرة.

لم تضمن منتخبات تونس والجزائر ونيجيريا صعودها للمرحلة النهائية وبعد وهناك فرصة لعدم تواجدهم في المرحلة النهائية باختلاف نسبها.

البداية مع منتخب نيجيريا متصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن كاب فيردي.

الجولة الأخيرة ستشهد مواجهة بين نيجيريا وكاب فيردي والتي يحتاج فيها منتخب كاب فيردي للفوز من أجل الصعود بينما يكفي النسور الخضر التعادل أو الفوز للصعود.

المنتخب الثاني هو المنتخب التونسي الذي تلقى أول هدف في مرماه خلال التصفيات أمام غينيا الإستوائية ليتأجل صعوده حتى الجولة الأخيرة.

تونس تتواجد الآن في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن غينيا الإستوائية قبل الجولة الأخيرة من التصفيات والتي ستشهد استضافة تونس لزامبيا ومواجهة بينغينيا الإستوائية وموريتانيا.

غينيا الإستوائية تحتاج للتفوق غلى تونس في النقاط من أجل الصعود وبالتالي ففي في حاجة إلى الفوز مع تعادل أو خسارة تونس أو التعادل فقط حال خسارة نسور قرطاج أمام زامبيا.

حال فوز كلا المنتخبين فمنتخب بوركينا فاسو في حاجة لتعويض فارق الأهداف والذي يتفوقفيه المنتخب التونسي بفارق 6 أهداف.

المنتخب الأخير هو المنتخب الجزائري متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

المواجهة بين المتصدر والوصيف في الجولة الأخيرة ستقام في الجزائر ولا بديل لمنتخب بوركينا فاسو عن الفوز من أجل الصعود للمرحلة الأخيرة من التصفيات.