تصفيات المونديال - بمشاركة كاملة لـ معلول والجزيري.. غينيا الاستوائية تصعق تونس وتشعل المجموعة

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 20:03

كتب : FilGoal

منتخب تونس

أشعل منتخب غينيا الاستوائية مجموعته في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بتحقيق الفوز على تونس.

وفاز منتخب غينيا الاستوائية على تونس بهدف دون رد في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.

ووصل منتخب غينيا إلى النقطة 10 بالتساوي مع تونس، ليأتي في المركز الثاني خلف نسور قرطاج بفارق الأهداف.

أخبار متعلقة
تصفيات المونديال.. نيجيريا تحافظ على الصدارة وكاب فيردي تتمسك بالأمل قبل موقعة لاجوس تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة تصفيات المونديال - الكاميرون تشعل المجموعة الرابعة باقتناص الصدارة من كوت ديفوار

هدف الفوز جاء في الوقت القاتل في الدقيقة 84 بقدم بابلو جانيت، ليحقق منتخب غينيا الاستوائية فوزا مهما في المجموعة.

وشارك علي معلول ظهير أيسر الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك مع منتخب تونس في المباراة بالكامل.

بينما لم يشارك حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لمنتخب تونس ولاعب الزمالك في المباراة.

ويحتاج منتخب تونس للفوز على زامبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات الثلاثاء المقبل في المباراة التي تقام بالملعب الأولمبي في رادس من أجل ضمان التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

أما منتخب غينيا الاستوائية سيخرج لمواجهة موريتانيا في الجولة ذاتها.

ويظل فارق الأهداف في المجموعة لمصلحة منتخب تونس بفارق 7 أهداف، بينما يمتلك منتخب غينيا الاستوائية فارق هدف واحد فقط.

غينيا الاستوائية تونس علي معلول
نرشح لكم
سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة تصفيات المونديال - بمشاركة كاملة لـ معلول والجزيري.. غينيا الاستوائية تصعق تونس وتشعل المجموعة تصفيات المونديال.. نيجيريا تحافظ على الصدارة وكاب فيردي تتمسك بالأمل قبل موقعة لاجوس تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة تصفيات المونديال - الكاميرون تشعل المجموعة الرابعة باقتناص الصدارة من كوت ديفوار خبر في الجول - تفاصيل إصابة فتوح أمام أنجولا
أخر الأخبار
وصول منتخب مصر إلى الإسكندرية دقيقة | منتخب مصر
سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة 11 دقيقة | تصفيات كأس العالم
شوقي غريب يضم رباعي النصر إلى معسكر المنتخب الأولمبي 12 دقيقة | مصر
تصفيات المونديال - بمشاركة كاملة لـ معلول والجزيري.. غينيا الاستوائية تصعق تونس وتشعل المجموعة 44 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال.. نيجيريا تحافظ على الصدارة وكاب فيردي تتمسك بالأمل قبل موقعة لاجوس 47 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الدرجة الثانية - محمد صلاح مديرا فنيا لـ بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات ساعة | الوطن العربي
بعد 9 أعوام.. معتز برشم يفوز بفضية لندن 2012 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح