تصفيات المونديال - بمشاركة كاملة لـ معلول والجزيري.. غينيا الاستوائية تصعق تونس وتشعل المجموعة

أشعل منتخب غينيا الاستوائية مجموعته في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بتحقيق الفوز على تونس.

وفاز منتخب غينيا الاستوائية على تونس بهدف دون رد في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.

ووصل منتخب غينيا إلى النقطة 10 بالتساوي مع تونس، ليأتي في المركز الثاني خلف نسور قرطاج بفارق الأهداف.

هدف الفوز جاء في الوقت القاتل في الدقيقة 84 بقدم بابلو جانيت، ليحقق منتخب غينيا الاستوائية فوزا مهما في المجموعة.

وشارك علي معلول ظهير أيسر الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك مع منتخب تونس في المباراة بالكامل.

بينما لم يشارك حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لمنتخب تونس ولاعب الزمالك في المباراة.

ويحتاج منتخب تونس للفوز على زامبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات الثلاثاء المقبل في المباراة التي تقام بالملعب الأولمبي في رادس من أجل ضمان التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

أما منتخب غينيا الاستوائية سيخرج لمواجهة موريتانيا في الجولة ذاتها.

ويظل فارق الأهداف في المجموعة لمصلحة منتخب تونس بفارق 7 أهداف، بينما يمتلك منتخب غينيا الاستوائية فارق هدف واحد فقط.