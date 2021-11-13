تصفيات المونديال.. نيجيريا تحافظ على الصدارة وكاب فيردي تتمسك بالأمل قبل موقعة لاجوس

فاز منتخب نيجيريا على ليبيريا بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

سجل فيكتور أوسيمين الهدف الأول في الدقيقة 15 من علامة الجزاء قبل أن يضيف أحمد موسى الهدف الثاني من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

فوز منتخب نيجيريا رفع رصيده للنقطة 12 في الصدارة بينما توقف رصيد ليبيريا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وفي نفس المجموعة، رفض منتخب كاب فيردي الاستسلام حتى النفس الأخير وواصل مطاردة نيجيريا بعد الفوز على إفريقيا الوسطى بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم إيساك نجوما لإفريقيا الوسطى في الدقيقة 11 قبل أن يرد جوليو تافاريز بهدف التعادل مع الدقيقة 51.

ستوبيرا سجل هدف الفوز لكاب فيردي قبل ربع ساعة على نهاية المباراة لتستمر المطاردة مع نيجيريا.

فوز كاب فيردي رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز الثاني.

الجولة الأخيرة ستشهد مواجهة بين نيجيريا وكاب فيردي والتي سيحتاج فيها منتخب كاب فيردي للفوز من أجل خطف بطاقة الترشح للمرحلة النهائية.