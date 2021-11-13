الدرجة الثانية - محمد صلاح مديرا فنيا لـ بلدية المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة تعيين محمد صلاح مديرا فنيا للفريق خلفا لحسن موسى الذي تقدم بإستقالته من تدريب الفريق.

وكان حسن موسى تقدم باستقالته من تدريب بلدية المحلة عقب الهزيمة من المجد السكندري بهدفين مقابل هدف في دوري الدرجة الثانية المصري.

وقاد حسن موسى البلدية في 7 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمتين.

وكان محمد صلاح رحل عن تدريب القناة في بداية فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

ويلعب بلدية المحلة ضد بلطيم يوم الإثنين المقبل في الدور التمهيدي لكاس مصر، بينما يلعب ضد صيد المحلة في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الثانية.