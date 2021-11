بعد 9 أعوام.. معتز برشم يفوز بفضية لندن 2012

نال معتز برشم بطل ألعاب القوى القطري الميدالية الفضية لدورة الألعاب الأولمبية عام 2012 والتي أقيمت في لندن، وذلك بعد مرور 9 أعوام على فوزه بالبرونزية.

جاء ذلك بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية اليوم -السبت- بسحب ذهبية الوثب العالي من الروسي إيفان أوخوف، بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وبموجب هذا القرار ارتقى الأمريكي إريك كينارد صاحب الفضية إلى الميدالية الذهبية، لينال برشم الفضية بدلا من البرونزية.

ونجح البطل الأولمبي القطري ذو الأصول السودانية في الفوز بذهبية الوثب العالي لأولمبياد طوكيو 2020 الذي أقيم الصيف الماضي بعد تأجيله لمدة عام بسبب ظروف جائحة كورونا.

