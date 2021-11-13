بعد 9 أعوام.. معتز برشم يفوز بفضية لندن 2012

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 19:38

كتب : FilGoal

معتز برشم - طوكيو 2020

نال معتز برشم بطل ألعاب القوى القطري الميدالية الفضية لدورة الألعاب الأولمبية عام 2012 والتي أقيمت في لندن، وذلك بعد مرور 9 أعوام على فوزه بالبرونزية.

جاء ذلك بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية اليوم -السبت- بسحب ذهبية الوثب العالي من الروسي إيفان أوخوف، بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وبموجب هذا القرار ارتقى الأمريكي إريك كينارد صاحب الفضية إلى الميدالية الذهبية، لينال برشم الفضية بدلا من البرونزية.

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ونجح البطل الأولمبي القطري ذو الأصول السودانية في الفوز بذهبية الوثب العالي لأولمبياد طوكيو 2020 الذي أقيم الصيف الماضي بعد تأجيله لمدة عام بسبب ظروف جائحة كورونا.

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ويعد برشم أول قطري في التاريخ يحصد 3 ميداليات أولمبية في 3 دورات متتالية، إذ نال برونزية لندن 2012 التي تحولت إلى فضية، وفضية ريو دي جانيرو 2016 في البرازيل، وأخيرا ذهبية طوكيو.

معتز برشم أولمبياد لندن
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