كرة سلة - الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في نهائي المرتبط بعد الفوز على الجزيرة

ضمن فريق كرة السلة للرجال في النادي الأهلي التأهل لنهائي دوري مرتبط السلة بعد تخطي الجزيرة.

وكان فريق المرتبط في الأهلي تحت 18 سنة نجح في الفوز على الجزيرة بنتيجة 74-70، بينما فاز الفريق الأول على الجزيرة بنتيجة 67-72 في مباراة لم يشارك فيها الثلاثي عمر عزب وسيف سمير وإيهاب أمين.

وذلك بعد فوز الفريق الأول للأهلي على الجزيرة أمس بنتيجة 70-69 في الثانية الأخيرة.

وتأهل أيضا الاتحاد السكندري لنهائي دوري المرتبط بعد الفوز على سموحة على مستوى فريق 18 سنة والفريق الأول.

ويقام نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري يومي الإثنين والأربع.