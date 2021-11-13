تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

مصر

يستعد المنتخب المصري لكرة القدم لمواجهة منتخب الجابون ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

مصر تتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة بعد 5 جولات بثلاثة انتصارات أمام ليبيا ذهابا وإيابا وأنجولا بجانب تعادلين أمام الجابون وأنجولا.

المنتخب الأنجولي يتواجد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين وهزيمتين وتعادل وحيد.

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وضمن المنتخب المصري صعوده للمرحلة النهائية من التصفيات بعد تعادله الأخير مع أنجولا بهدفين لكل فريق.

وتقام مباراة مصر والجابون على ملعب برج العرب يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري.

المباراة تبدأ في تمام الساعة 3:00 عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورتس في القمر الصناعي نايل سات.

وفي نفس التوقيت يتلقي المنتخب الليبي أمام نظيره الأنجولي على ملعب الأول.

مصر الجابون تصفيات كأس العالم موعد مباراة مصر
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