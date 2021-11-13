الفوز الثالث لشباب الفراعنة.. منتخب مصر يهزم موريتانيا بهدفين
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 18:23
كتب : FilGoal
تغلب منتخب مصر تحت 20 عاما على منافسه منتخب موريتانيا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات دورة شمال إفريقيا.
سجل هدفي منتخب مصر كل من أحمد محمد فتحي "ميسي" لاعب إنبي، وعبد الرحمن علي زكي لاعب سموحة.
بذلك يحقق منتخب مصر فوزه الثالث في هذه البطولة، بعد تغلبه على ليبيا بهدفين مقابل هدف، وفوزه على الجزائر بهدف نظيف.
ويتصدر الفراعنة ترتيب المسابقة المكونة من 5 فرق بـ9 نقاط من أول 3 مباريات، وتبقى له مباراة واحدة مع منتخب تونس يوم الأربعاء القادم (17 نوفمبر).
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