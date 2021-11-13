تقرير: مورينيو يستعين بأحد صفقاته السابقة

ينوي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي الحصول على لاعب سبق له التعاقد معه حين كان مدربا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يأتي ذلك بحسب ما ذكرته "سكاي سبورت إيطاليا"، حيث تحدث مورينيو مع إدارة روما وأبلغها بضرورة إجراء بعض الاستثمارات في يناير لمساعدة الفريق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أحد هذه الأسماء وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن الصحافة الإيطالية هو ديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد، والذي ضمه مورينيو في صيف 2018 من بورتو.

ويرغب مورينيو في تدعيم هذا المركز على وجه التحديد بسبب إحباطه من المردود الدفاعي لفريقه مؤخرا، وما يدعم ترشيح دالوت هو أنه ليس بحاجة للوقت من أجل التأقلم مع الدوري الإيطالي، حيث قضى الموسم الماضي معارا في صفوف ميلان.

ونال دالوت 33 مشاركة في جميع المسابقات مع ميلان قبل العودة إلى أولد ترافورد في الصيف، وحاول الروسونيري التعاقد مع اللاعب بصورة دائمة ولكن ضعف العرض المقدر بـ6 مليون يورو أحبط العملية.

على الناحية الأخرى لم يحصل اللاعب البرتغالي على فرصة حقيقية مع يونايتد هذا الموسم، حيث نال 83 دقيقة في البريميرليج هذا الموسم من أصل مشاركتين في جميع المسابقات.

وبدأ روما موسمه بصورة جيدة حيث فاز بأربع مباريات من أول 5 في الدوري الإيطالي، ولكن لاحقا فاز بمباراتين فقط من أصل 7، ودخل التوقف الدولي بهزيمتين على التوالي من ميلان وفينيسيا.