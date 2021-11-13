مران الزمالك - انتظام زيزو وتأهيل حازم إمام ورزاق

انتظم أحمد سيد "زيزو" في مران الزمالك، فيما أدى حازم إمام، ورزاق سيسيه تدريبات تأهيلية.

خاض لاعبو الزمالك مران اليوم السبت، استعدادا لعودة الدوري المصري.

وانتظم زيزو في التدريبات الجماعية اليوم السبت، بعدما حصل على إذن الجهاز الفني للغياب عن تدريب أمس.

من جهة أخرى، خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وتدريبات بدنية بالكرة وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

من جهة أخرى، أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي خلال مران اليوم السبت.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأخيرا، أدى حازم إمام وأحمد سيد "زيزو"، ورزاق سيسيه لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية على هامش تدريب اليوم.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش المران، اطمأن فيها على حالة اللاعبين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضع له الإيفواري رزاق سيسيه تحت إشراف عمرو المطراوي.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية في ختام تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب وتخرج المجموعة الخاسرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.