مران الزمالك - انتظام زيزو وتأهيل حازم إمام ورزاق

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 17:46

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

انتظم أحمد سيد "زيزو" في مران الزمالك، فيما أدى حازم إمام، ورزاق سيسيه تدريبات تأهيلية.

خاض لاعبو الزمالك مران اليوم السبت، استعدادا لعودة الدوري المصري.

وانتظم زيزو في التدريبات الجماعية اليوم السبت، بعدما حصل على إذن الجهاز الفني للغياب عن تدريب أمس.

أخبار متعلقة
العجوز لـ في الجول: نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية قبل لقاء الزمالك خبر في الجول – جلسة بين كارتيرون والزمالك لحسم ملف المدرب الجديد.. وطرح اسم صبري استعدادا لمواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين

من جهة أخرى، خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وتدريبات بدنية بالكرة وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

من جهة أخرى، أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي خلال مران اليوم السبت.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأخيرا، أدى حازم إمام وأحمد سيد "زيزو"، ورزاق سيسيه لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية على هامش تدريب اليوم.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش المران، اطمأن فيها على حالة اللاعبين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضع له الإيفواري رزاق سيسيه تحت إشراف عمرو المطراوي.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية في ختام تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب وتخرج المجموعة الخاسرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

الدوري المصري الزمالك مران الزمالك
نرشح لكم
مران الزمالك - انتظام زيزو وتأهيل حازم إمام ورزاق بيراميدز يهزم المحلة وديا استعدادا لعودة الدوري الاتحاد يجدد تعاقد مروان عطية العجوز لـ في الجول: نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية قبل لقاء الزمالك الأهلي يكتسح منية سمنود بسباعية وديا في الجول يكشف – تفاصيل تعاقد الإسماعيلي مع خوان براون
أخر الأخبار
الفوز الثالث لشباب الفراعنة.. منتخب مصر يهزم موريتانيا بهدفين 4 دقيقة | مصر
تقرير: مورينيو يستعين بأحد صفقاته السابقة 27 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - انتظام زيزو وتأهيل حازم إمام ورزاق 41 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يهزم المحلة وديا استعدادا لعودة الدوري 43 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد يجدد تعاقد مروان عطية 50 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - انتصار الإنتاج الحربي وكفر الشيخ والألومنيوم ساعة | الدرجة الثانية
تصفيات المونديال - الكاميرون تشعل المجموعة الرابعة باقتناص الصدارة من كوت ديفوار ساعة | تصفيات كأس العالم
العجوز لـ في الجول: نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية قبل لقاء الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح