بيراميدز يهزم المحلة وديا استعدادا لعودة الدوري

فاز بيراميدز على غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا لعودة الدوري المصري.

وسجل هدف فوز بيراميدز الوحيد لاعب الوسط الشاب محمود صابر.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد سامي – علي جبر – أحمد أيمن منصور

الوسط: هشام محمد – عمر جابر – محمود صابر

الهجوم: إبراهيم عادل – إبراهيم حسن – محمود وادي

جاء ذلك لتجهيز اللاعبين لعودة الدوري المصري، بسبب انضمام الدوليين لمنتخب مصر في مواجهتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب بيراميدز في الجولة الرابعة للدوري يوم الجمعة المقبل ضد المصري.

بينما يلعب المحلة ضد طلائع الجيش في الجولة ذاتها.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الأهلي، بينما يأتي المحلة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.