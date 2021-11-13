الاتحاد يجدد تعاقد مروان عطية

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم مروان عطية.

مروان عطية النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وأعلن الاتحاد تجديد تعاقد لاعب الوسط المدافع لمدة 5 مواسم مقبلة.

جاء ذلك بعدما عقد اللاعب جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل.

وكان الاتحاد أعلن قبل عدة أيام تجديد تعاقد أحمد نبيل "مانجا" لاعب وسط الفريق لمدة موسمين.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط بعد مرور 3 جولات من المسابقة.