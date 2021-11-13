الاتحاد يجدد تعاقد مروان عطية

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 17:38

كتب : هاني العوضي

مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم مروان عطية.

مروان عطية

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وأعلن الاتحاد تجديد تعاقد لاعب الوسط المدافع لمدة 5 مواسم مقبلة.

جاء ذلك بعدما عقد اللاعب جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل.

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وكان الاتحاد أعلن قبل عدة أيام تجديد تعاقد أحمد نبيل "مانجا" لاعب وسط الفريق لمدة موسمين.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط بعد مرور 3 جولات من المسابقة.

مروان عطية الاتحاد السكندري الدوري المصري
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