تصفيات المونديال - الكاميرون تشعل المجموعة الرابعة باقتناص الصدارة من كوت ديفوار

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 16:52

كتب : FilGoal

الكاميرون

اقتنصت الكاميرون صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بالفوز على مضيفتها مالاوي برباعية دون رد اليوم السبت في ملعب أورلاندو بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

ورفعت الكاميرون رصيدها إلى 12 نقطة لتنفرد بالصدارة مبتعدة بنقطتين عن كوت ديفوار الوصيفة.

واستفادت الكاميرون من لمسة يد على جون باندا لاعب مالاوي الذي نال بطاقة حمراء وحصلت على ركلة جزاء نفذها بنجاح القائد فينسنت أبو بكر مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 23.

أخبار متعلقة
العجوز لـ في الجول: نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية قبل لقاء الزمالك خبر في الجول - تفاصيل إصابة فتوح أمام أنجولا الأهلي يكتسح منية سمنود بسباعية وديا تقرير: لاعبو مالي يغيبون عن المران احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم

وقبل نهاية الشوط الأول عزز الأسود تقدمهم بهدف أندري-فرانك أنجيسا في الدقيقة 41.

وأحرز كريستيان باسوجوج هدفين في الدقيقتين 85 و87.

وستلعب كوت ديفوار ضد ضيفتها موزمبيق مساء السبت في الجولة الخامسة وإذا فازت ستستعيد قمة المجموعة.

ثم تحل ضيفة على الكاميرون في الجولة الأخيرة في لقاء حاسم يوم الثلاثاء.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم التي ستلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويتأهل الفائزون للمونديال.

وتأهلت فرق السنغال والمغرب ومالي ومصر للمرحلة النهائية التي ستجري قرعتها في 18 ديسمبر المقبل.

مالاوي الكاميرون كوت ديفوار تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
تصفيات المونديال - الكاميرون تشعل المجموعة الرابعة باقتناص الصدارة من كوت ديفوار خبر في الجول - تفاصيل إصابة فتوح أمام أنجولا تقرير: لاعبو مالي يغيبون عن المران احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم فليك: مولر سيقود ألمانيا ضد أرمينيا النني: شكرا لزملائي والجهاز الفني.. جاهزون لما بعد صحفي لمدرب المغرب: لا تدع لاعبيك يمررون الكرة للحارس.. وخليلوزيتش يرد
أخر الأخبار
الاتحاد يجدد تعاقد مروان عطية 4 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - انتصار الإنتاج الحربي وكفر الشيخ والألومنيوم 25 دقيقة | الدرجة الثانية
تصفيات المونديال - الكاميرون تشعل المجموعة الرابعة باقتناص الصدارة من كوت ديفوار 50 دقيقة | تصفيات كأس العالم
العجوز لـ في الجول: نحاول أن نُخرج اللاعبين من آثار النتائج السلبية قبل لقاء الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - تفاصيل إصابة فتوح أمام أنجولا ساعة | منتخب مصر
الأهلي يكتسح منية سمنود بسباعية وديا 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: لاعبو مالي يغيبون عن المران احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
دي بروين يكشف طلبه من فيفا بشأن اقتراح إجراء المونديال كل عامين 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح