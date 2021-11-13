تصفيات المونديال - الكاميرون تشعل المجموعة الرابعة باقتناص الصدارة من كوت ديفوار

اقتنصت الكاميرون صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بالفوز على مضيفتها مالاوي برباعية دون رد اليوم السبت في ملعب أورلاندو بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

ورفعت الكاميرون رصيدها إلى 12 نقطة لتنفرد بالصدارة مبتعدة بنقطتين عن كوت ديفوار الوصيفة.

واستفادت الكاميرون من لمسة يد على جون باندا لاعب مالاوي الذي نال بطاقة حمراء وحصلت على ركلة جزاء نفذها بنجاح القائد فينسنت أبو بكر مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 23.

وقبل نهاية الشوط الأول عزز الأسود تقدمهم بهدف أندري-فرانك أنجيسا في الدقيقة 41.

وأحرز كريستيان باسوجوج هدفين في الدقيقتين 85 و87.

وستلعب كوت ديفوار ضد ضيفتها موزمبيق مساء السبت في الجولة الخامسة وإذا فازت ستستعيد قمة المجموعة.

ثم تحل ضيفة على الكاميرون في الجولة الأخيرة في لقاء حاسم يوم الثلاثاء.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم التي ستلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويتأهل الفائزون للمونديال.

وتأهلت فرق السنغال والمغرب ومالي ومصر للمرحلة النهائية التي ستجري قرعتها في 18 ديسمبر المقبل.