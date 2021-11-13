خبر في الجول - تفاصيل إصابة فتوح أمام أنجولا

خرج أحمد فتوح لاعب منتخب مصر في الدقائق الأخيرة من لقاء أنجولا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022.

وعلم FilGoal.com أن فتوح يعاني من كدمة خفيفة وسيخضع لفحوصات فور وصوله.

وشارك محمود علاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لتعويض خروج فتوح.

وشارك فتوح في مركز الظهير الأيسر في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وشهدت تأهل مصر للمرحلة الأخيرة من التصفيات المونديالية.

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وتأخر منتخب مصر بهدفين عند الدقيقة 36 لكنه قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمد النني.

ثم أدرك أكرم توفيق التعادل في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وضمن الفراعنة تصدر ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات بالوصول للنقطة 11.

ويستضيفون فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وسيلعب منتخب مصر المرحلة النهائية في مارس المقبل ضد فريق تحدده قرعة.