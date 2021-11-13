تقرير: لاعبو مالي يغيبون عن المران احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم

قال موقع Ghanasoccernet.com إن لاعبي منتخب مالي لم يحضروا تدريبات الفريق احتجاجا على عدم صرف مكافآتهم.

وأضاف التقرير أن اللاعبين طالبوا بصرف مستحقاتهم عن آخر 3 مباريات مع الفريق.

وحجزت مالي مقعدها في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد فوزها على رواندا بثلاثة أهداف دون رد يوم الخميس.

وتستضيف فريق أوغندا يوم الأحد في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتنتظر مالي قرعة المرحلة النهائية من التصفيات يوم 18 ديسمبر المقبل لتتعرف على منافسها.

ومن المنتظر وقوع مالي في التصنيف الثاني خلال القرعة ما يعني استضافتها للقاء الذهاب في المرحلة النهائية من التصفيات.

وتأهلت منتخبات السنغال والمغرب ومالي ومصر إلى المرحلة النهائية واقترب الجزائر وتونس ونيجيريا.

ولم تشارك مالي من قبل في كأس العالم.