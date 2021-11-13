دي بروين يكشف طلبه من فيفا بشأن اقتراح إجراء المونديال كل عامين

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 14:40

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين ليفربول مانشستر سيتي

كشف كيفن دي بروين نجم بلجيكا طلبه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حين ناقش مع الأخير فكرة إجراء كأس العالم كل عامين.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

وطرح فيفا فكرة إجراء المونديال كل عامين بدلا من 4، وهو مقترح لم يلق قبول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وكذلك اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول".

وقال جناح مانشستر سيتي في حواره مع وكالة Belga:"في بداية الموسم اجتمعت مع فيفا وأرسين فينجر (مسؤول التطوير في فيفا) ليشرحوا لنا ما يريدونه".

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وواصل "لفعل شيء كهذا لابد لكل الاتحادات أن تنسق فيما بينها. لابد أن يعمل الجميع مع بعضهم البعض".

واستمر "شددت لهم على نقطة ثانية، قلت إن عليهم الحفاظ على فترة راحة للاعبين مع نهاية الموسم. فكرة إجراء المونديال كل عامين ليست سيئة، طالما أن الجميع سيعمل معا".

ولا يزال فيفا يناقش الفكرة مع الأطراف المعنية.

وجرت العادة على إجراء المونديال كل 4 أعوام منذ تدشينه في 1930.

ولم تقام البطولة في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

وتستعد قطر لاستضافة النسخة 22 من البطولة في نوفمبر 2022.

دي بروين كأس العالم
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