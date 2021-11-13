داني ألفيش: أعود إلى المنزل حيث لم أغادر مطلقا

"أعود إلى المنزل حيث لم أغادر مطلقا" هكذا علق البرازيلي داني ألفيش عقب عودته إلى برشلونة من جديد.

داني ألفيش النادي : برشلونة برشلونة

وأعلن برشلونة أمس الجمعة، عودة داني ألفيش (38 عاما) لصفوف الفريق بعد 5 سنوات من رحيله.

وقال داني ألفيش عبر حسابه على "إنستجرام": "ما يقرب من 5 سنوات أقاتل بجنون للوصول إلى تلك اللحظة. لم أكن أعلم أنه سيستمر كل هذا الوقت، لم أكن أعلم أنه سيكون صعبا للغاية، لكنني كنت أعرف في قلبي وداخل روحي أن هذا اليوم سيأتي".

وأضاف "أعود إلى المنزل حيث لم أغادر مطلقا وكما قلت قبل رحيلي؛ أنا واحد منكم، لا أعرف إلى أي مدى سيستمر هذا الحلم، ولكن سيكون أبديا ويستمر!! أراكم قريبا بنفس حماس المرة الأولى وبالرغبة نفسها في المساعدة في إعادة بناء أفضل نادٍ في العالم".

وأتم "لقد عدت إلى المنزل".

كان ألفيش قد فسخ تعاقده مع ساو بولو البرازيلي بسبب خلاف مع إدارة النادي حول حقوق بيع الصور.

ومثل ألفيش برشلونة في الفترة ما بين 2008 حتى 2016، بعدما انضم قادما من صفوف إشبيلية.

وشارم ألفيش في 391 مباراة مع برشلونة، تمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفا.

وساهم ألفيش في تتويج برشلونة بالدوري الإسباني في ست مناسبات، وكأس ملك إسبانيا أربع مرات ومثله للسوبر الإسباني.

كما ساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا في ثلاث مرات ومثلهم لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.