الدرجة الثانية – هشام زكريا يكشف لـ في الجول تفاصيل تعرضه لإغماء أمام بورفؤاد

كشف هشام زكريا مدرب فريق المصرية للاتصالات، تفاصيل تعرضه للإغماء خلال مباراة فريقه مع بورفؤاد.

وقال زكريا في تصريحات لـFilGoal.com: "تعرضت للإغماء قبل نهاية لقاء بورفؤاد. سجلنا هدف الانتصار قبل نهاية المباراة بقليل. سجدت شكرا لله، ولكن بعد لحظة سجودي لم أتذكر شيء".

وأضاف "أخبروني بعد ذلك بأنني عندما قمت بالسجود لم أستطع الوقوف وتعرضت للإغماء وتم نقلي لمستشفى المقاولون العرب وحالتي أصبحت جيدة".

مدرب الاتصالات أتم "ما حدث نتاج الضغط طوال المباراة من سوء التحكيم. لقد سجلنا هدفا صحيحا ولم يتم احتسابه وتم احتساب ركلة جزاء لـ بورفؤاد، وتصدى لها حارسنا محمد البشبيشي".

المصرية للاتصالات قلب تأخره أمام بورفؤاد للفوز بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية المصري.

ويحتل المصرية للاتصالات حاليا المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما يحتل بورفؤاد المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.