فليك: مولر سيقود ألمانيا ضد أرمينيا

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 13:51

كتب : FilGoal

توماس مولر يحتفل بهدفه مع ألمانيا ضد رومانيا

أوضح هانز ديتير فليك مدرب ألمانيا أنه سيجري تبديلات عدة على تشكيل فريقه حين يحل ضيفا على أرمينيا يوم الأحد في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال فليك في مؤتمر صحفي:"مارك أندريه تير شتيحن وكاي هافيرتز سيبدآن المباراة".

وواصل "توماس مولر ليس لاعبا يحب لفت الانتباه، بل يفضل مساعدة الفريق وتحفيز زملائه".

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واستمر "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وسيقود الفريق ضد أرمينيا".

وسجل مولر هدفين ضد ليشتنشتاين يوم الخميس في لقاء حسمته ألمانيا بنتيجة 9-صفر.

لكن قائد الفريق كان الحارس المخضرم مانويل نوير.

وضمنت ألمانيا تأهلها لكأس العالم 2022.

ألمانيا توماس مولر
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