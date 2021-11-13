النني: شكرا لزملائي والجهاز الفني.. جاهزون لما بعد

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 13:22

كتب : FilGoal

محمد النني منتخب مصر

وجه محمد النني لاعب مصر وأرسنال شكره لزملائه في منتخب الفراعنة بعد تعادل الفريق أمام مضيفته أنجولا بهدفين لمثلهما يوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وسجل النني هدف مصر الأول في المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح أيقونة ليفربول.

وكتب النني في تويتر "الأهداف مع منتخب مصر دائما غالية ولها طعم آخر".

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وواصل "الحمد لله على التأهل وشكرا لزملائي والجهاز الفني".

وأتم "جاهزون للمرحلة المقبلة إن شاء الله".

وتأخر منتخب مصر بهدفين عند الدقيقة 36 لكنه قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمد النني.

ثم أدرك أكرم توفيق التعادل في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وضمن الفراعنة تصدر ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات بالوصول للنقطة 11.

ويستضيفون فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وسيلعب منتخب مصر المرحلة النهائية في مارس المقبل ضد فريق تحدده قرعة.

منتخب مصر محمد النني تصفيات كأس العالم
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