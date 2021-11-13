النني: شكرا لزملائي والجهاز الفني.. جاهزون لما بعد

وجه محمد النني لاعب مصر وأرسنال شكره لزملائه في منتخب الفراعنة بعد تعادل الفريق أمام مضيفته أنجولا بهدفين لمثلهما يوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وسجل النني هدف مصر الأول في المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح أيقونة ليفربول.

وكتب النني في تويتر "الأهداف مع منتخب مصر دائما غالية ولها طعم آخر".

وواصل "الحمد لله على التأهل وشكرا لزملائي والجهاز الفني".

وأتم "جاهزون للمرحلة المقبلة إن شاء الله".

الأهداف مع منتخب مصر دائما غالية ولها طعم تاني ♥️ الحمد لله على التأهل وشكرا لزمايلي والجهاز الفني وجاهزين للمرحلة اللي جاية إن شاء الله 💪🏼 pic.twitter.com/WmfcMoDhcX — Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 13, 2021

وتأخر منتخب مصر بهدفين عند الدقيقة 36 لكنه قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمد النني.

ثم أدرك أكرم توفيق التعادل في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وضمن الفراعنة تصدر ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات بالوصول للنقطة 11.

ويستضيفون فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وسيلعب منتخب مصر المرحلة النهائية في مارس المقبل ضد فريق تحدده قرعة.

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