تقارير: تشافي يريد إعادة تياجو ألكانتارا إلى برشلونة

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 13:20

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا

بعد عودة داني ألفيش، يريد تشافير هيرنانديز إعادة زميل سابق جديد لـ برشلونة، وهذه المرة هو تياجو ألكانتارا.

وحسب بيدرو ألميدا الصحفي البرتغالي، فإن تشافي يريد التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول.

ألميدا يقول بأن تياجو أيضا لا يمانع العودة إلى برشلونة مجددا، رغم استمرار تعاقده مع ليفربول.

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وتحدث تشافي بالفعل مع خوان لابورتا رئيس النادي، والذي لم يمانع إتمامها.

ويرتبط تياجو بعقد مع ليفربول لثلاثة مواسم مقبلة، بعدما انضم للفريق قبل بداية الموسم الماضي.

تياجو ألكانتارا زامل تشافي في برشلونة خلال الفترة من 2011 إلى 2013، قبل أن يرحل تياجو إلى بايرن ميونيخ.

صاحب الـ30 عاما شارك في 7 مباريات هذا الموسم رفقة ليفربول. صنع فيهم هدفا واحدا.

الدوري الإسباني برشلونة بايرن ميونيخ تياجو ألكانتارا
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