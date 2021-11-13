تشكيل الأهلي - ربيعة وعمار وعبد القادر وحسام حسن يواجهون منية سمنود
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 13:13
كتب : FilGoal
أعلن الأهلي تشكيله للمباراة الودية ضد منية سمنود اليوم السبت في ملعب مختار التتش في مقر الأول.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني
وسط اللعب: طاهر محمد - أحمد عبد القادر - وليد سليمان - عمار حمدي - حسين الشحات
الهجوم: حسام حسن
وتنطلق المباراة ظهر السبت والتي يستعد الأهلي من خلالها لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط.
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