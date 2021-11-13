تشكيل الأهلي - ربيعة وعمار وعبد القادر وحسام حسن يواجهون منية سمنود

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 13:13

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف في مرمى الزمالك - تصوير أحمد مصطفى

أعلن الأهلي تشكيله للمباراة الودية ضد منية سمنود اليوم السبت في ملعب مختار التتش في مقر الأول.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

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الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

وسط اللعب: طاهر محمد - أحمد عبد القادر - وليد سليمان - عمار حمدي - حسين الشحات

الهجوم: حسام حسن

وتنطلق المباراة ظهر السبت والتي يستعد الأهلي من خلالها لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط.

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