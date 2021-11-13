صحفي لمدرب المغرب: لا تدع لاعبيك يمررون الكرة للحارس.. وخليلوزيتش يرد

رغم فوز المغرب على السودان بثلاثية دون رد يوم الجمعة في تصفيات كأس العالم قطر 2022، ورغم ضمان الفريق في وقت سابق التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، إلا أن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش لا يزال يتعرض لانتقادات.

آخرها جاء من صحفي وجه حديثه مباشرة لخليلوزيتش قائلا في مؤتمر:"رجاء قل للاعبيك ألا يمرروا الكرة للخلف إلى حارس المرمى".

لكن المدرب الأسبق للجزائر رد بهدوء "حين تبدأ اللعب من الخلف، يكون دور حارس المرمى مهما جدا في كرة القدم العصرية".

وأضاف "إذا كانت المباراة مغلقة، على حارس المرمى تمرير الكرة إلى الجهة التي لا يتعرض فيها الفريق للضغط. ولأن حارسنا (ياسين بونو) لديه قدم يسرى رائعة، استطاع إيصال الكرة لزملائه الموجودين على بعد 30.4 مترا، هذا يمنحك القدرة على شن هجوم مرتد".

واستمر "لذلك، لعب الكرة عاليا ليس مناسبا في كل الأوقات. عليك بالتنوع والتأقلم مع المواقف التي تظهر خلال المباراة".

وحقق المغرب فوزه الخامس تواليا في التصفيات ويستضيف غينيا يوم الإثنين في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات.

وضمن أسود الأطلس موقعهم في المرحلة النهائية من التصفيات.

وستحدد قرعة 18 ديسمبر المقبل منافس المغرب في المرحلة النهائية.

ولأن المغرب ضمن أفضل 5 منتخبات إفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيخوض إياب المرحلة النهائية على ملعبه.