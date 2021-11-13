ساوثجيت بعد سحق ألبانيا: لم ننته بعد
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 12:45
كتب : FilGoal
شدد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا أن مهمة فريقه لم تنته بعد في طريق الوصول لكأس العالم قطر 2022.
وسحقت إنجلترا ضيفتها ألبانيا بخمسة أهداف دون رد يوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات.
وبات الفريق بحاجة لنقطة ليضمن تأهله للبطولة.
وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية:"لم ننته بعد، نحتاج لنقطة أمام سان مارينو، علينا التركيز في ذلك".
وأضاف "حافظنا على النسق في الشوط الثاني رغم تقدمنا بخماسية، لكن لسوء الحظ لم نمنح الجمهور أهدافا أكثر".
وتحتاج إنجلترا للتعادل مع مضيفتها سان مارينو يوم الإثنين لتضمن مقعدها في كأس العالم 2022.
وتسعى إنجلترا للتأهل للمونديال للمرة 16 في تاريخها وللمرة السابعة على التوالي.
واحتل الفريق المركز الرابع في كأس العالم 2018 وتوج باللقب مرة وحيدة كانت عام 1966 في أرضه.
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